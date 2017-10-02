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    Бубнов: «Для ЦСКА наступают тяжелые времена»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что в связи с непростой кадровой и финансовой ситуацией ЦСКА сложно будет бороться за чемпионство.

    На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ четвертое место.

    «Головин – для ЦСКА очень серьезная потеря. Что касается Вернблума, после такой глубокой раны, которая у меня тоже была, мне понадобился месяц для восстановления. Возможно, сейчас медицина шагнула вперед. Для ЦСКА наступают тяжелые времена. Дзагоев надолго выбыл из строя.

    Паузы на сборные? Когда игроки вернутся, они будут не в оптимальном состоянии. У команды еще и очень тяжелая финансовая ситуация. Боюсь, с учетом всех этих проблем, команда может сдать», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    02.10.2017 21:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 3 октября 2017, 20:09

      Бубнов не уловит главную суть положения. Там, где в футбол пришли менеджеры, надо ждать беды. Эти "специалисты"не обучены созидать и строить, они знают как распиливать и воровать. Наш футбол от их "деятельности" потерял прекрасный клуб Торпедо, на грани исчезновения Динамо. Та же участь ждёт гордость советского футбола ЦСКА. Наши "специалисты" долгое время уверяли, что Гинер, сбежавший из Украины от наказания за преступления, является лучшим менеджером в нашем футболе. Пока поддерживал его Иванов, казалось, что это так. Первым, почувствовав крах, сбежал Слуцкий. Надо ожидать от ЦСКА той же участи, что и от Торпедо.

      0
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 3 октября 2017, 10:15

      Реальность сама привела к тому,о чем еще несколько лет назад говорил-пора активно задействовать игроков из дубля,ставить их в основу,но тогда нынешние ветераны были в хорошей форме,а ЛВС не хотелось вносить изменения в команду-зачем,если в основе было много классных легионеров? Но время делает свое дело плюс финансовое положение уже не позволяет делать затратные приобретения и теперь (к сожалению как всегда у нас в стране "пока гром не грянет") придется все перестраивать в аварийном режиме!

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 октября 2017, 09:42

      столько лет играть одним составом и не менять ничего это утопия в обозримом будущем

      3
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 3 октября 2017, 05:56

      Молодняк надо значит интенсивнее подводить к основе. Чемпионство мне кажется уже миф, но хотя бы в евро кубках надо финансы по максимуму попытаться выручить.

      4
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 3 октября 2017, 05:23

      Все вопросы к Гинеру. Это еще повезло, что в защите ветераны есть играющие.

      1
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 3 октября 2017, 00:36

      И так из пони получаются кони

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 2 октября 2017, 21:29

      Вся нагрузка ляжет на плечи молодых футболистов . Думаю ,Виктор Михайлович найдет нужный подход и настрой к нашей молодежи .

      5
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      Рейтинг: +1292

      каа 2 октября 2017, 21:17

      Дзагоева заменит Натхо, да и Витиньо может сыграть на этой позиции ... Головин и Вернблум будут в порядке..благо есть две недели... На крайний случай есть Кучаев и Гордюшенко вполне готовые к решительным действиям на поле...
      Бубен на то и бубен чтоб бубнить... три года хоронит армейцев ... а они продолжают выжимать максимум...и наверняка будут выжимать и дальше... в тройке будут точно...

      2
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus > каа 3 октября 2017, 07:27

      Буба просто констатирует факт,а не хоронит.Как раз иаки хоронит ЦСКА себя сам своей трансферной политикой.И что то мне подсказывает,что на этот раз привыжатом максимуме как раз таки мимо тройки то вы и пролетите.

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      Рейтинг: +1292

      каа > SpazMatikus 3 октября 2017, 19:16

      Мимо тройки только в чемпионы ...нееее...Вряд ли потянем ..

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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 2 октября 2017, 21:11

      Давно известные вещи, добавлена лишь россыпь фамилий... Действительно, непростые времена для почитателей ЦСКА... И надо признать, что каких-то позитивных движений в обозримом будущем и не предвидится... Разве, что вынужденно натаскиваются молодые игроки!..

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