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Бубнов: «Для ЦСКА наступают тяжелые времена»

2 октября 2017, 21:00
16

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что в связи с непростой кадровой и финансовой ситуацией ЦСКА сложно будет бороться за чемпионство.

На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ четвертое место.

«Головин – для ЦСКА очень серьезная потеря. Что касается Вернблума, после такой глубокой раны, которая у меня тоже была, мне понадобился месяц для восстановления. Возможно, сейчас медицина шагнула вперед. Для ЦСКА наступают тяжелые времена. Дзагоев надолго выбыл из строя.

Паузы на сборные? Когда игроки вернутся, они будут не в оптимальном состоянии. У команды еще и очень тяжелая финансовая ситуация. Боюсь, с учетом всех этих проблем, команда может сдать», – сказал Бубнов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бубнов Александр
Комментарии (16)
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VVM1964
1506967445
ВО ВСЕМ ВИНОВАТА КОРОТКАЯ СКАМЕЙКА - БЕЗ ОБНОВЛЕНИЯ , УСИЛЕНИЯ И УВЕЛИЧЕНИЯ СОСТАВА - ЦСКА В ЭТОМ ГОДУ МОЖЕТ ВООБЩЕ ПРОЛЕТЕТЬ МИМО ЗОНЫ ЕВРО КУБКОВ , А С УЧЕТОМ НЫНЕ ТРАВМИРОВАННЫХ ВСТАЕТ ВОПРОС С ВЫХОДОМ В СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ЛЧ .
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insider_retro
1506967875
Давно известные вещи, добавлена лишь россыпь фамилий... Действительно, непростые времена для почитателей ЦСКА... И надо признать, что каких-то позитивных движений в обозримом будущем и не предвидится... Разве, что вынужденно натаскиваются молодые игроки!..
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каа
1506968234
Дзагоева заменит Натхо, да и Витиньо может сыграть на этой позиции ... Головин и Вернблум будут в порядке..благо есть две недели... На крайний случай есть Кучаев и Гордюшенко вполне готовые к решительным действиям на поле... Бубен на то и бубен чтоб бубнить... три года хоронит армейцев ... а они продолжают выжимать максимум...и наверняка будут выжимать и дальше... в тройке будут точно...
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shurik45
1506968967
Вся нагрузка ляжет на плечи молодых футболистов . Думаю ,Виктор Михайлович найдет нужный подход и настрой к нашей молодежи .
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VIKZH
1506980168
И так из пони получаются кони
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Nesterenko
1506997434
Все вопросы к Гинеру. Это еще повезло, что в защите ветераны есть играющие.
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Аид666
1506999381
Молодняк надо значит интенсивнее подводить к основе. Чемпионство мне кажется уже миф, но хотя бы в евро кубках надо финансы по максимуму попытаться выручить.
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Полная Канистра
1507012934
столько лет играть одним составом и не менять ничего это утопия в обозримом будущем
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nemolod
1507014917
Реальность сама привела к тому,о чем еще несколько лет назад говорил-пора активно задействовать игроков из дубля,ставить их в основу,но тогда нынешние ветераны были в хорошей форме,а ЛВС не хотелось вносить изменения в команду-зачем,если в основе было много классных легионеров? Но время делает свое дело плюс финансовое положение уже не позволяет делать затратные приобретения и теперь (к сожалению как всегда у нас в стране "пока гром не грянет") придется все перестраивать в аварийном режиме!
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Spiridonovich
1507050590
Бубнов не уловит главную суть положения. Там, где в футбол пришли менеджеры, надо ждать беды. Эти "специалисты"не обучены созидать и строить, они знают как распиливать и воровать. Наш футбол от их "деятельности" потерял прекрасный клуб Торпедо, на грани исчезновения Динамо. Та же участь ждёт гордость советского футбола ЦСКА. Наши "специалисты" долгое время уверяли, что Гинер, сбежавший из Украины от наказания за преступления, является лучшим менеджером в нашем футболе. Пока поддерживал его Иванов, казалось, что это так. Первым, почувствовав крах, сбежал Слуцкий. Надо ожидать от ЦСКА той же участи, что и от Торпедо.
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