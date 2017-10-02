Бубнов: «Для ЦСКА наступают тяжелые времена»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что в связи с непростой кадровой и финансовой ситуацией ЦСКА сложно будет бороться за чемпионство.

На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ четвертое место.

«Головин – для ЦСКА очень серьезная потеря. Что касается Вернблума, после такой глубокой раны, которая у меня тоже была, мне понадобился месяц для восстановления. Возможно, сейчас медицина шагнула вперед. Для ЦСКА наступают тяжелые времена. Дзагоев надолго выбыл из строя.

Паузы на сборные? Когда игроки вернутся, они будут не в оптимальном состоянии. У команды еще и очень тяжелая финансовая ситуация. Боюсь, с учетом всех этих проблем, команда может сдать», – сказал Бубнов.