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  • Орлов: «В РФПЛ игра поставлена только у «Зенита» и «Локомотива», у «Спартака» – нет»

Орлов: «В РФПЛ игра поставлена только у «Зенита» и «Локомотива», у «Спартака» – нет»

2 октября 2017, 19:47
58

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов оценил игру «Зенита», «Локомотива» и «Спартака» в текущем сезоне.

На данный момент петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, железнодорожники занимают второе место, действующие чемпионы располагаются на шестой позиции.

– «Спартак», на ваш взгляд, оживает?

– Пока «Спартак» не поставит игру, не выйдет уровень прошлого сезона, делать выводы рано. Тренер должен, прежде всего, поставить игру, а очки придут.

– Уверенная победа над «Уралом», на ваш взгляд, не показателен?

– Игра все еще не поставлена. Случаются провалы сзади. Я сейчас не про матч с «Уралом», а в целом. В матче с «Анжи» у «Зенита» тоже возникли проблемы в первом тайме, но ведь после перерыва сине-бело-голубые стали двигаться иначе, играть по-другому. Хотя пропущенные голы нужно подробно разобрать. Где взаимоподстраховка и компактность?

В целом, сейчас игра поставлена только у «Зенита» и «Локомотива». «Спартаку» нужно еще прибавлять в этом компоненте, хотя одержана уверенная победа. Можно говорить и о доли везения в отношении красно-белых.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Локомотив Орлов Геннадий
Комментарии (58)
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insider_retro
1506963658
Вода...
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Полная Канистра
1506963938
язык совсем протух
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RedWhiteFans2
1506964068
Сделайте ток шоу Орлова и Червеченко на канале Карусель о величии Зенита и «его роли в воспитании дебильных футбольных комментаторов и критиков и ничтожности Спартака и его пессимистичной роли в футболе». Оборжемся. Мартиросян с Комеди штаны поменяет 5 раз.
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Tostao
1506965141
Хирург Г.Орлов, отложив в сторону окровавленный скальпель, вынес вердикт: "У этих двоих апендикс, а вот у этого его и не было."
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Tostao
1506965227
Как-то давно про Гену сочинил: Пора Геннадий на покой Раз "Манданда" не поддаётся Ведь слово эхом отзовётся Роясь усмешкой над тобой! Забудь на веки микрофон Уйди в народ,что на трибунах И в унисон в фанатских струнах Пусть поскрипит твой патефон.
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OfaZavr
1507016093
Лишь бы чем-то Спартак задеть. Зеню обсуждай лучше, как они еле от Анжи отскочили.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1507017547
Без негативных эмоций, скажу, если в играх с Анжи и на кубок последняя, Зенит показал свою ПОСТАВЛЕННУЮ игру, которую ставит Манчини и хотят видеть питерцы, то мне грустно.
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Сибирь за Спартак
1507023239
Орлов оценивает поставленность игры, Габулов - качество вратарей в сборной, куда мир катится?
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СШГЭС
1507024476
Гена, куда тебя нужно сослать, чтоб вовек не слышать?
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Приус
1507025996
Миллер бросил недоеденную косточку, Гендос подхватил и на радостях заэкспертил.
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