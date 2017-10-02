Орлов: «В РФПЛ игра поставлена только у «Зенита» и «Локомотива», у «Спартака» – нет»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов оценил игру «Зенита», «Локомотива» и «Спартака» в текущем сезоне.

На данный момент петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, железнодорожники занимают второе место, действующие чемпионы располагаются на шестой позиции.

– «Спартак», на ваш взгляд, оживает?

– Пока «Спартак» не поставит игру, не выйдет уровень прошлого сезона, делать выводы рано. Тренер должен, прежде всего, поставить игру, а очки придут.

– Уверенная победа над «Уралом», на ваш взгляд, не показателен?

– Игра все еще не поставлена. Случаются провалы сзади. Я сейчас не про матч с «Уралом», а в целом. В матче с «Анжи» у «Зенита» тоже возникли проблемы в первом тайме, но ведь после перерыва сине-бело-голубые стали двигаться иначе, играть по-другому. Хотя пропущенные голы нужно подробно разобрать. Где взаимоподстраховка и компактность?

В целом, сейчас игра поставлена только у «Зенита» и «Локомотива». «Спартаку» нужно еще прибавлять в этом компоненте, хотя одержана уверенная победа. Можно говорить и о доли везения в отношении красно-белых.