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    Орлов: «В РФПЛ игра поставлена только у «Зенита» и «Локомотива», у «Спартака» – нет»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов оценил игру «Зенита», «Локомотива» и «Спартака» в текущем сезоне.

    На данный момент петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, железнодорожники занимают второе место, действующие чемпионы располагаются на шестой позиции.

    – «Спартак», на ваш взгляд, оживает?

    – Пока «Спартак» не поставит игру, не выйдет уровень прошлого сезона, делать выводы рано. Тренер должен, прежде всего, поставить игру, а очки придут.

    – Уверенная победа над «Уралом», на ваш взгляд, не показателен?

    – Игра все еще не поставлена. Случаются провалы сзади. Я сейчас не про матч с «Уралом», а в целом. В матче с «Анжи» у «Зенита» тоже возникли проблемы в первом тайме, но ведь после перерыва сине-бело-голубые стали двигаться иначе, играть по-другому. Хотя пропущенные голы нужно подробно разобрать. Где взаимоподстраховка и компактность?

    В целом, сейчас игра поставлена только у «Зенита» и «Локомотива». «Спартаку» нужно еще прибавлять в этом компоненте, хотя одержана уверенная победа. Можно говорить и о доли везения в отношении красно-белых.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2017 19:47
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +5444

      Приус 3 октября 2017, 13:19

      Миллер бросил недоеденную косточку, Гендос подхватил и на радостях заэкспертил.

      7
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 3 октября 2017, 12:54

      Гена, куда тебя нужно сослать, чтоб вовек не слышать?

      8
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 октября 2017, 12:33

      Орлов оценивает поставленность игры, Габулов - качество вратарей в сборной, куда мир катится?

      11
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 3 октября 2017, 12:16

      Пока Орлов не поставит свою дикцию, адекватности не будет. Вот поставит дикцию и адекватность придет )_

      3
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      Рейтинг: +158

      Zenit_72 3 октября 2017, 11:58

      Не совсем понял высказавшихся ниже, что там показал Анжи - Зенит.
      Я увидел что
      1. Анжи может запредельно настроиться.
      2. Поле Анжи арены - скажем есть над чем поработать
      3. Основа Зенита вялая - нужен отдых
      И это без вопросов по пенальти, который скорее был т к мяч изменил траекторию полета, правда ничья по такой игре более логична.

      1
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > Zenit_72 3 октября 2017, 12:57

      По пункту 3 замечу, что на лавке игроки, взявшие бронзу и ЛЕ. О таком резерве втайне мечтает любой тренер РФПЛ,

      8
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      Рейтинг: +158

      Zenit_72 > СШГЭС 3 октября 2017, 19:03

      А тут ни кто не спорит, Манчини не раз предъявляли о недостаточности ротации команды, но он один раз попробовал и зарекся)

      0
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      Рейтинг: +158

      Zenit_72 3 октября 2017, 11:53

      Дядя Гена как всегда с плеча. По мне у Зенита, Локомотива поставлен атакующий футбол. А у Спартака больше получается футбол от обороны. А в этом сезоне не хотят играть со Спартаком первым номером, вот и не клеится.

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 октября 2017, 10:59

      Без негативных эмоций, скажу, если в играх с Анжи и на кубок последняя, Зенит показал свою ПОСТАВЛЕННУЮ игру, которую ставит Манчини и хотят видеть питерцы, то мне грустно.

      11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 октября 2017, 10:34

      Лишь бы чем-то Спартак задеть. Зеню обсуждай лучше, как они еле от Анжи отскочили.

      6
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > OfaZavr 3 октября 2017, 11:00

      Моська всегда будет гавкать на слона. Диалектика.

      10
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      Рейтинг: +8116

      nik55 3 октября 2017, 09:58

      очередной бред маразматика

      4
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > nik55 3 октября 2017, 13:01

      Зачем обижаешь, дорогой, он же в прямом эфире на всю державу сказал, что за деньги скажет что угодно. У нас в городе таких зовут проститутками или педиками, а ты, раз маразматиков обидел.

      7
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      Рейтинг: +3861

      Кинстифа 3 октября 2017, 08:37

      Доля везения)))) я просто в шоке от таких люде....
      Зачем публиковать интервью с полным бредом
      6 раз ведя в счете и в итоге профукать всё....
      Где объективность то.....
      А то выходит. как Спартак выиграл везение, а как проиграл или сыграл в ничью, так и должно быть....

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