Бубнов считает, что «Локомотив» до зимы сможет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство

Если да кабы, так любой может сказать.
А эксперт (если он эксперт) всё разложит по полочкам про команды и даст чёткий прогноз.
Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Локомотива» в борьбе за чемпионство по итогам нынешнего сезона.
На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.
«Думаю, что позиция, которая есть у «Локомотива», та фора, которую они получили – если они не проиграют «Зениту» в очной игре, – то «Локомотив» надолго обоснуется вверху и до зимней паузы будет конкурировать с «Зенитом», – сказал Бубнов.