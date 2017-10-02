Бубнов считает, что «Локомотив» до зимы сможет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Локомотива» в борьбе за чемпионство по итогам нынешнего сезона.

На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.

«Думаю, что позиция, которая есть у «Локомотива», та фора, которую они получили – если они не проиграют «Зениту» в очной игре, – то «Локомотив» надолго обоснуется вверху и до зимней паузы будет конкурировать с «Зенитом», – сказал Бубнов.