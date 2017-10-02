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    Бубнов считает, что «Локомотив» до зимы сможет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство

    Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Локомотива» в борьбе за чемпионство по итогам нынешнего сезона.

    На данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.

    «Думаю, что позиция, которая есть у «Локомотива», та фора, которую они получили – если они не проиграют «Зениту» в очной игре, – то «Локомотив» надолго обоснуется вверху и до зимней паузы будет конкурировать с «Зенитом», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    02.10.2017 19:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 2 октября 2017, 19:18

      Если да кабы, так любой может сказать.
      А эксперт (если он эксперт) всё разложит по полочкам про команды и даст чёткий прогноз.

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 2 октября 2017, 19:18

      они могут и обогнать

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