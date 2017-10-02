Акинфеев – лучший игрок сентября по версии болельщиков ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком команды в сентябре.

За 31-летнего стража ворот проголосовало 43 процента болельщиков армейского клуба. Второе место поклонники красно-синих отдали полузащитнику Александру Головину (21%), третье досталось нападающему Тимуру Жамалетдинову (11%).

В РФПЛ в минувшем месяце Акинфеев провел три матча, в которых ни разу не позволил отличиться соперникам. В Лиге чемпионов в его пассиве пять пропущенных голов в двух встречах.