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    Акинфеев – лучший игрок сентября по версии болельщиков ЦСКА

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком команды в сентябре.

    За 31-летнего стража ворот проголосовало 43 процента болельщиков армейского клуба. Второе место поклонники красно-синих отдали полузащитнику Александру Головину (21%), третье досталось нападающему Тимуру Жамалетдинову (11%).

    В РФПЛ в минувшем месяце Акинфеев провел три матча, в которых ни разу не позволил отличиться соперникам. В Лиге чемпионов в его пассиве пять пропущенных голов в двух встречах.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    02.10.2017 15:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 октября 2017, 21:37

      Между прочим, матч с "МЮ", где было пропущено четыре мяча, был одним из лучших в карьере Акинфеева. Если бы не он, то пропустили бы под десяток! Брал всё, что вообще было взять возможно! И даже пару таких ударов, которые вроде бы и взять невозможно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +30

      Дмитрий_Kaзаков 2 октября 2017, 18:59

      Где графа "Против ВСЕХ"? :D

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12133

      BRO_football 2 октября 2017, 17:27

      Когда не знаешь за кого голосовать, голосуй за вратаря

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > BRO_football 2 октября 2017, 17:52

      так каждый месяц будет всегда лучший других нет

      1
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      Рейтинг: +1015

      г.Онега 2 октября 2017, 16:55

      ))) а в других командах опросы не делают? кто из их них игроков лучшие ,вот тебе автор в Зените бы болелы выбрали 1 Кокорин 2 Лунев и т д

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 2 октября 2017, 16:39

      жаль Игорька , подвадит защита!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 2 октября 2017, 16:23

      Ну, да.
      На сегодняшний день Акинфеев сильнейший в стане армейцев.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25028

      bset 2 октября 2017, 16:06

      Что за тролль писал? В каком пассиве? Когда уже школьников выкинут с этого сайта?

      0
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      Рейтинг: +63

      barca9651 2 октября 2017, 15:38

      Акинфеев может на поле не выходить, но будет по-любому лучшим

      -1
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