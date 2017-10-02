Акинфеев – лучший игрок сентября по версии болельщиков ЦСКА

Между прочим, матч с "МЮ", где было пропущено четыре мяча, был одним из лучших в карьере Акинфеева. Если бы не он, то пропустили бы под десяток! Брал всё, что вообще было взять возможно! И даже пару таких ударов, которые вроде бы и взять невозможно.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком команды в сентябре.
За 31-летнего стража ворот проголосовало 43 процента болельщиков армейского клуба. Второе место поклонники красно-синих отдали полузащитнику Александру Головину (21%), третье досталось нападающему Тимуру Жамалетдинову (11%).
В РФПЛ в минувшем месяце Акинфеев провел три матча, в которых ни разу не позволил отличиться соперникам. В Лиге чемпионов в его пассиве пять пропущенных голов в двух встречах.