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    Карвахаль встал на защиту Роналду

    Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль не считает, что форвард команды Криштиану Роналду утратил свое голевое чутье.

    «У нас никто не сомневается в Криштиану Роналду. Нам повезло с ним играть. Это потрясающий футболист.

    Не сомневаюсь, что он вернет свое бомбардирское чутье и будет использовать свои моменты. Тогда и команда будет преуспевать. Нам просто нужно быть более уверенными и создавать моменты», – рассказал Карвахаль в интервью A Bola.

    Напомним, волна критики обрушилась на Роналду, который не может забить в последних трех матчах своей команды.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2017 10:18
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