Карвахаль встал на защиту Роналду

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль не считает, что форвард команды Криштиану Роналду утратил свое голевое чутье.

«У нас никто не сомневается в Криштиану Роналду. Нам повезло с ним играть. Это потрясающий футболист.

Не сомневаюсь, что он вернет свое бомбардирское чутье и будет использовать свои моменты. Тогда и команда будет преуспевать. Нам просто нужно быть более уверенными и создавать моменты», – рассказал Карвахаль в интервью A Bola.

Напомним, волна критики обрушилась на Роналду, который не может забить в последних трех матчах своей команды.