«Бавария» включила 36-летнего голкипера в заявку на Лигу чемпионов

Мда, "шикарная" карьера у Тома Штарке. Почти ноль игрового времени и куча титулов.
«Бавария» внесла имя голкипера Тома Штарке в заявку на матчи в Лиге чемпионов. Прошедшим летом 36-летний игрок объявил о завершении карьеры, но вскоре возобновил ее из-за травмы основного вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера.
В ближайшем матче команды в Лиге чемпионов против «ПСЖ» Штарке будет вторым вратарем.
Стоит отметить, что во время группового этапа клубы имеют право заменять голкиперов в заявке, в отличие от полевых игроков.