«Бавария» включила 36-летнего голкипера в заявку на Лигу чемпионов

«Бавария» внесла имя голкипера Тома Штарке в заявку на матчи в Лиге чемпионов. Прошедшим летом 36-летний игрок объявил о завершении карьеры, но вскоре возобновил ее из-за травмы основного вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера.

В ближайшем матче команды в Лиге чемпионов против «ПСЖ» Штарке будет вторым вратарем.

Стоит отметить, что во время группового этапа клубы имеют право заменять голкиперов в заявке, в отличие от полевых игроков.