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    «Бавария» включила 36-летнего голкипера в заявку на Лигу чемпионов

    «Бавария» внесла имя голкипера Тома Штарке в заявку на матчи в Лиге чемпионов. Прошедшим летом 36-летний игрок объявил о завершении карьеры, но вскоре возобновил ее из-за травмы основного вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера.

    В ближайшем матче команды в Лиге чемпионов против «ПСЖ» Штарке будет вторым вратарем.

    Стоит отметить, что во время группового этапа клубы имеют право заменять голкиперов в заявке, в отличие от полевых игроков.

    Источник: ФК «Бавария»

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    26.09.2017 08:31
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 26 сентября 2017, 12:07

      Мда, "шикарная" карьера у Тома Штарке. Почти ноль игрового времени и куча титулов.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 сентября 2017, 09:33

      Евгений Леннорович! А я о чём пишу уже давным-давно? У "Баварии" есть вратарь № 2, но выяснилось, что есть на подстраховке и вратарь № 3. Получил травму Нойер и ничего смертельного для них не случилось! У ЦСКА же есть только Акинфеев! И всё! Травма, удаление, перебор горчичников и команда остаётся без вратаря вообще! Ну, почему было не взять опытного и хорошего вратаря предпенсионного возраста типа Плетикосы или Диканя? Или пригласить одного из двух вратарей СКА (Хабаровск)? Оба, кстати, москвичи... Им даже времени на адаптацию для жизни в столице не требуется. Надежда на авось?

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > cska-62 26 сентября 2017, 12:27

      на илюху вся надежда))))))))

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 сентября 2017, 09:28

      И чего? У нас Габулову не меньше, а его в сборную вызывают.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +451

      Illars 26 сентября 2017, 09:20

      36-летний "Баварий" в составе - начало конца) Ну или залог успеха, кому как))

      0
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      Рейтинг: +6309

      порт 26 сентября 2017, 09:13

      Напугали. У коней Игнашевич постарше, и то не страшно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 26 сентября 2017, 08:42

      Намечается битва титанов

      1
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 26 сентября 2017, 08:41

      Бавария» включила 36-летнего «Бавария» в заявку

      ))

      1
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      Рейтинг: +64

      Freaky 26 сентября 2017, 08:41

      «Бавария» включила «Бавария» ? Опять не читают, что пишут.

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      Рейтинг: +826

      alex kidn 26 сентября 2017, 08:36

      Опять косяк в заголовке

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