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    Коман не видит слабых сторон у «ПСЖ»

    Нападающий «Баварии» Кингсли Коман рассказал за счет чего его команда может одолеть «ПСЖ» в предстоящем выездном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Футболист уверен, что у соперника нет слабых сторон.

    «Играть на «Парк де Пренс» я мечтал, еще будучи ребенком. Поэтому сейчас я вдвойне рад вернуться туда вместе с «Баварией».

    «ПСЖ» – команда без слабых сторон. Главным козырем соперника является атака. Мы должны быть предельно сосредоточены, должны обороняться всем коллективом, чтобы остановить их», – рассказал Коман.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария» состоится в Париже в среду, 27 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Бавария»

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    26.09.2017 07:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 26 сентября 2017, 08:49

      Битва должна быть захватывающей.
      Ставлю на Баварию.

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