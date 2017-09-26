Коман не видит слабых сторон у «ПСЖ»

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман рассказал за счет чего его команда может одолеть «ПСЖ» в предстоящем выездном матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Футболист уверен, что у соперника нет слабых сторон.

«Играть на «Парк де Пренс» я мечтал, еще будучи ребенком. Поэтому сейчас я вдвойне рад вернуться туда вместе с «Баварией».

«ПСЖ» – команда без слабых сторон. Главным козырем соперника является атака. Мы должны быть предельно сосредоточены, должны обороняться всем коллективом, чтобы остановить их», – рассказал Коман.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария» состоится в Париже в среду, 27 сентября, в 21:45 по московскому времени.