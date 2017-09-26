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    Денис Суарес отказался от идеи уходить из «Барселоны»

    Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес заявил, что будет продолжать бороться за место в основном составе команды.

    «Да, у меня были предложения от двух клубов, но об уходе из «Барселоны» я даже не думал. Я не хотел покидать «Барселону», зная, что тренер мне доверяет, как и партнеры по команде.

    Я верю в себя и свои способности. Моя цель заключается в том, чтобы играть важную роль для «Барселоны», если мне удастся использовать свои шансы. И я буду бороться за это», – приводит слова Суареса RAC1.

    Ранее сообщалось, что футболист недоволен малым игровым временем в составе «Барселоны», по причине чего он может покинуть Каталонию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2017 07:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 26 сентября 2017, 18:37

      все зависит как он играет в коллективе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 26 сентября 2017, 10:55

      Нельзя "отказаться от идеи уходить из Барселоны", если он об этом "даже не думал".
      Это как Трамп, который "отозвал приглашение" баскетболистам, которые уже отказались от него)
      А то, что это кем-то там сообщалось - как часто бывает - могло быть высосано из пальца. Причем - немытого.

      -1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 26 сентября 2017, 09:55

      Не плохой футболист, но всего лишь уверенный середнячок. Пока не вписывается, только подмены. Перспективы плохие. Лучше уйти, пока зовут.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 сентября 2017, 09:31

      Лучшие его годы были в Ливерпуле.

      0
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      Рейтинг: +171

      Ливepпуль > prezent2017 26 сентября 2017, 13:25

      он никогда не играл за пределами испании, мб ты путаешь его с Деулофеу который играл за эвертон?

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