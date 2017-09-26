Денис Суарес отказался от идеи уходить из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес заявил, что будет продолжать бороться за место в основном составе команды.

«Да, у меня были предложения от двух клубов, но об уходе из «Барселоны» я даже не думал. Я не хотел покидать «Барселону», зная, что тренер мне доверяет, как и партнеры по команде.

Я верю в себя и свои способности. Моя цель заключается в том, чтобы играть важную роль для «Барселоны», если мне удастся использовать свои шансы. И я буду бороться за это», – приводит слова Суареса RAC1.

Ранее сообщалось, что футболист недоволен малым игровым временем в составе «Барселоны», по причине чего он может покинуть Каталонию.