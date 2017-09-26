Толисо: «Бавария» едет в Париж, чтобы победить»

Полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо рассказал о планах своей команды на предстоящий матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ», который состоится в Париже. Он уверен, что соперник будет очень мотивирован.

«Мы едем в Париж, чтобы победить. «ПСЖ» будет очень мотивирован. Это будет великий матч.

Поскольку я не из Парижа, а из Лиона, на стадион придет не так много моих болельщиков. Мой отец, мама и сестра должны работать. Но придут несколько друзей», – рассказал Толиссо.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария» состоится в Париже в среду, 27 сентября, в 21:45 по московскому времени.