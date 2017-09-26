Фернандиньо: «Матч с «Шахтером» получится интересным!»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился своими ожиданиями от предстоящего матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера». По его словам, англичанам не стоит рассчитывать на легкую прогулку с донецким клубом.

«Мы знаем, что «Шахтер» предпочитает атакующий футбол. Сейчас в команде несколько бразильских игроков. В каждом сезоне «Шахтер» борется за чемпионство, а в Лиге чемпионов команда старается действовать так же, как и на домашней арене. Мы должны быть готовы к встрече с опасным противником. У «Шахтера» сильный состав. «Горняки» обладают высокой техникой игры, так что матч во вторник будет интересным!

У меня остались самые лучшие воспоминания о «Шахтере» – о клубе, товарищах по команде и болельщиках. Будет здорово снова встретиться с ними.

Команда изменилась по сравнению с прошлым сезоном. Тогда мы создавали много голевых моментов, но не могли реализовать их. Теперь мы создаем моменты и забиваем. Не могу объяснить, почему именно так происходит, – просто рад, что мы забиваем голы!» – рассказал Фернандиньо накануне матча.

Игра второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Шахтер» состоится во вторник, 26 сентября, в 21:45 по московскому времени.