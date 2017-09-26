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    Клопп: «Обещаю, что «Ливерпуль» не будет выходить впятером на одного защитника «Спартака». Только вчетвером»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Спартака» прокомментировал эпизод со втором пропущенным красно-белыми мячом в игре с «Анжи» (2:2).

    Встреча пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    – Смотрели ли вы матч «Спартака» с «Анжи» и видели ли вы второй гол «Анжи», когда пять игроков выбегали на одного защитника «Спартака»?

    – Это очень специфический вопрос. Я здесь не для того, чтобы рассуждать об этих матчах, я анализирую матчи для того, чтобы понять, что можем мы.

    Мы не будем выходить впятером на одного защитника «Спартака». Это я обещаю. Только вчетвером,

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    26.09.2017 01:15
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 27 сентября 2017, 15:09

      Не обманул шваб, выходили только ВШЕСТЕРОМ НА ДВОИХ !

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 26 сентября 2017, 15:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Представляется игра на отбой с первых же минут, один Адриано впереди (но мяч не покидает половину поля Спартака), команды уходят на перерыв при счёте 0-3, затем катастрофа во втором тайме и увольнение Карреры.

      -4
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > Обер-КанцлерЪ 27 сентября 2017, 06:16

      Не делай прогнозы, не твоё

      11
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Svoysvoemubrat 27 сентября 2017, 07:24

      Спасибо за совет, товарищ админ) Всё так же плюсуете всеми своими ботами каждый свой пост ?))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 26 сентября 2017, 15:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если забьют половину возможно 5:5, потому как Ливер забьёт больше. Авансом в пользу Спатрака ставлю на крупную ничью .(На сегодня это ставка на чудо)

      -5
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > ribavadim 27 сентября 2017, 06:17

      Увидел чудо

      10
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 сентября 2017, 13:55

      Ещенко и Комбарян и так невысокого класса, особенной первый, а сегодня их ждёт ещё и откровенная порка и деклассирование... Даже не знаю, как я отреагирую на откровенное избиение щенят фланговыми игроками ливера... Одна надежда в защите на Джикию, да на откровенный фарт... Да поможет нам удача и святой рандом! Аминь!)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > ivanthebest 27 сентября 2017, 06:19

      Отреагируй болением в синхронном плавании

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      DRIVE62 26 сентября 2017, 11:51

      капец ливерной колбасе сегодня

      0
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 26 сентября 2017, 11:10

      Хрен ему а не поросячий хвост

      0
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 26 сентября 2017, 10:02

      Немец, похоже, хочет комиссарского тела.

      11
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 26 сентября 2017, 09:55

      -"Мы не будем выходить впятером на одного защитника «Спартака». Это я обещаю. Только вчетвером".
      Под@ебал, что-ли? Клопп, твоё погоняло надо писать с одной буквой"п" в конце - Клоп.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 26 сентября 2017, 09:52

      За такие слова обязаны наказать немчуру

      4
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 26 сентября 2017, 09:39

      Сегодня нашим крайним защитникам достанется по первое число.

      14
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