Клопп: «Обещаю, что «Ливерпуль» не будет выходить впятером на одного защитника «Спартака». Только вчетвером»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Спартака» прокомментировал эпизод со втором пропущенным красно-белыми мячом в игре с «Анжи» (2:2).

Встреча пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

– Смотрели ли вы матч «Спартака» с «Анжи» и видели ли вы второй гол «Анжи», когда пять игроков выбегали на одного защитника «Спартака»?

– Это очень специфический вопрос. Я здесь не для того, чтобы рассуждать об этих матчах, я анализирую матчи для того, чтобы понять, что можем мы.

Мы не будем выходить впятером на одного защитника «Спартака». Это я обещаю. Только вчетвером,