Тренер сборной России по гандболу посоветовал Дзюбе снять лавровый венок и надеть корявые бутсы

Главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов подверг критике нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, посоветовав ему изменить отношение к футболу.

В нынешнем сезоне форвард провел за петербургский клуб в РФПЛ восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

«Футболистам иногда уделяется слишком много внимания, и ребятки портятся. Если женщине говорить, что она красавица, то она поверит. Надо иногда говорить, а иногда молчать.

Артему могу только одно сказать: снимаем лавровый венок и надеваем корявые бутсы, в которых ты начинал играть, от которых были мозоли. Вылечиться, конечно, надо, если были травмы. С этим лучше не торопиться. На поле тебя еще дождутся», – сказал Трефилов.