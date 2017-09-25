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    Тренер сборной России по гандболу посоветовал Дзюбе снять лавровый венок и надеть корявые бутсы

    Главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов подверг критике нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, посоветовав ему изменить отношение к футболу.

    В нынешнем сезоне форвард провел за петербургский клуб в РФПЛ восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    «Футболистам иногда уделяется слишком много внимания, и ребятки портятся. Если женщине говорить, что она красавица, то она поверит. Надо иногда говорить, а иногда молчать.

    Артему могу только одно сказать: снимаем лавровый венок и надеваем корявые бутсы, в которых ты начинал играть, от которых были мозоли. Вылечиться, конечно, надо, если были травмы. С этим лучше не торопиться. На поле тебя еще дождутся», – сказал Трефилов.

    Источник: RT

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    25.09.2017 23:00
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +3795

      serppion 26 сентября 2017, 12:41

      Трефилов не просто тренер, а тренер олимпийских чемпионов. И психологию в игровых видах спорта знает получше многих. Дело говорит Трефилов - Дзюбе прислушаться надо.

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 сентября 2017, 09:00

      Дзюба прибавляет, неплохо за мячи цепляется, но правильно сказал Манчини: от него следует ждать большего!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 26 сентября 2017, 08:16

      Вот это слова. Тут даже добавить нечего.

      1
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 26 сентября 2017, 03:50

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      Некрасиво Трефилов себя ведет. Да еще и женщин приплел ни к селу, ни к городу.
      На заметку Трефилову: если человек (женщина, мужчина) чувствует себя красивым лишь со слов постороннего, у этого человека низкая самооценка. Это плохо.
      Самодостаточный человек с высокой самооценкой не будет зависеть от оценочных слов посторонних людей об их внешности. Если человек красив внешне, он или она останется красивыми, даже если разные Трефиловы будут говорить обратное.
      Что касается российских футболистов, мне кажется, они плевать хотели на критику.

      -6
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Ljungberg9 26 сентября 2017, 07:44

      Чтож ты так мелко плаваешь? Говори уж, не с высокой самооценкой, а с завышенной, а ещё короче- " нарцисс"
      Ты прав, " нарцисс" любит себя, гордится собой, молится самому себе, потому что нельзя,потому что нельзя,потому что нельзя быть на свете красивым таким)))
      Нарциссы- твой идеал?

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > семёнычев 26 сентября 2017, 08:33

      Для тебя лично бывают лишь нарциссы и заниженная самооценка?
      Удивлю, может, но есть и просто нормальная, она же - высокая самооценка.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Ljungberg9 26 сентября 2017, 09:01

      Уж Трефилов-то на баб насмотрелся, проникся их психологией. Иначе в чемпионы бы не вывел.

      0
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > prezent2017 26 сентября 2017, 09:11

      Это не психология женщин.
      Оценочное суждение внешности человека любого пола производится либо с целью обидеть, либо с манипулятивной целью. Вот и все секреты.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Ljungberg9 26 сентября 2017, 10:52

      Человеку творческому,а футбол и спорт вообще- это творчество,всегда будет МАЛО,ТОГО,ЧТО ОН СОВЕРШИЛ!!!

      Именно поэтому у Рубенса не одна работа,а хватит на пять музеев средней руки, именно поэтому Есенин написал Анну Снегину,а не остановился на " Выткался на озере..", именно поэтому Харламов -чемпион мира, а не просто игрок ЦСКА(о чём он мечтал),и Слава Фетисов в Зале Славы НХЛ имеет своё место тоже потому, что настоящий боец никогда не считает, что он- Бог...

      Усейн Болт три раза обновлял рекорд мира, а Дзюба, напрыгавшись из клуба в клуб, довольствовался тем, что Халк вывел Зенит в чемпионы РФПЛ и зазвездил)))

      Сократ сказал в своё время- Чем больше я узнаю,тем больше понимаю,что я ничего не знаю...

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > семёнычев 26 сентября 2017, 17:46

      Нуууу, мне нечего добавить. Психология спортсменов - другая совершенно штука. Амбиции нужны, не спорю.

      Я не знаю Дзюбу лично, чтобы говорить о его "звезде", за инстаграмом его не слежу. Но старается же он. Как может.
      Кроме Артема, у нас таких остановившихся в развитии футболистов полный вагон.

      Только какое отношение это всё имеет к первому моему сообщению? И какая связь между спортивными успехами, амбициями и примером о заниженной самооценке женщин, что привел Трефилов? Если боксеру говорить, что он страшный, будет ли он боксировать лучше и увереннее?

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Ljungberg9 26 сентября 2017, 17:56

      Трефилов совсем не то говорит, на чём тебя заклинило..
      Трефилов сказал, что ЖЕНЩИНА может поверить, что она красавица, если ей об этом говорить... и Дзюба, как женщина, поверил, что он- красавчик!!, хотя МУЖИК ЭТОМУ ВЕРИТЬ ВАЩЕ НЕ ДОЛЖЕН!!!!!!
      УДЕЛ МУЖИКА СОВЕРШАТЬ ПОСТУПКИ ПРАВИЛЬНЫЕ, НО НЕ ЖДАТЬ ПОХВАЛЫ ЗА СОВЕРШЁННОЕ!!!! Вот, что сказал Трефилов!!!

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > семёнычев 26 сентября 2017, 18:01

      Я всё понял, не переживай.
      Пример Трефилова был некорректен, это я и подчеркнул.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Ljungberg9 26 сентября 2017, 18:08

      да может от Трефилова никто корректности и не ждёт?
      у него девчата стоят, как "атланты", когда он на них орёт, как сумасшедший.... с непривычки от общения с ним можно и штанишки испачкать.....
      но фишка в том, что он имеет на это право, во имя победы, которую приносят его девчушки с такой вот "варварской помощью" тренера...
      Трефилов- это ТАРАСОВ, но только в гандболе...
      сделай ему скидку в своих "правилах этикета")))

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 26 сентября 2017, 00:37

      Манчини вылечил Кокорина, вылечит и Дзюбу...

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 26 сентября 2017, 00:20

      Если женщине говорить, что она красавица, то она поверит.

      КЛАСС!

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 26 сентября 2017, 00:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дзюба делает то что требует тренер,нам нужен таран в сборной,кроме Дзюбы я никого не вижу(Черчесов его не возьмёт потому что Дзюба его нах послал)в определённых моментах в матчах сборной такой как Дзюба будет очень нужен.А этот клоун сравнил баб с мужиками и футбольной психологией-зер гут ебти.

      -5
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 3a zenit 26 сентября 2017, 00:57

      Если из за каждой недовольной девочки менять тренеров, то у нас в год будет по 20 тренеров в сборной... Пусть этот мальчик, поглубже засунет свои понты и извинится перед старшим...

      5
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > ufos73 26 сентября 2017, 01:21

      слушай усач там далеко не святой в конфликте.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 3a zenit 26 сентября 2017, 01:54

      Он тренер, и он строит команду, за которую отвечать только ему, а эта девочка, в случае неудачи, не за что не отвечает, зато может поплакать, что их тренирует тренеришка...

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > ufos73 26 сентября 2017, 04:02

      тренер будет отвечать за неудачу сборной...бля не смеши мои тапочки,ты в это веришь после всего?))

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 3a zenit 26 сентября 2017, 12:31

      Да его уволят, он с этими неудачниками, какой ни какой, но портит свой имидж... Его в жо*у должны целовать, что он это гАвно согласился тренировать, и платят ему за это, не миллионы... Или ты уже снова поверил в ВЕЛИКУЮ сборную России? )))))))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 25 сентября 2017, 23:33

      Корявые. Хорошо хоть не дырявые.

      2
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      Рейтинг: +616

      smersh45 25 сентября 2017, 23:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      идиот

      -6
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      ...
      Рейтинг: +543

      Ara Raisovich > smersh45 25 сентября 2017, 23:24

      Он как тренер большой идиот...
      Женская сборная России
      Чемпион XXXI Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро (2016).
      Серебряный призёр Игр XXIX Олимпиады в Пекине (2008).
      Чемпион мира (2001, 2005, 2007, 2009).
      Серебряный призёр чемпионата Европы (2006).
      Бронзовый призёр чемпионата Европы (2000, 2008).
      Мужская сборная России (в качестве второго тренера)
      Чемпион мира (1997).
      «Лада»
      Чемпион России (2002, 2003, 2004, 2005, 2006).
      Победитель Кубка Кубков (2002).
      Победитель Кубка ЕГФ (2012).
      «Звезда»
      Чемпион России (2007).
      Победитель Кубка России (2009, 2010).
      Победитель Лиги чемпионов (2008).
      Победитель Кубка ЕГФ (2007).
      «Астраханочка»

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -45

      stream15 > Ara Raisovich 25 сентября 2017, 23:32

      Но Дзюба у него не играет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > stream15 25 сентября 2017, 23:38

      Дзюба у него заиграл бы!!! Там перепонки лопнут,если не заиграешь...
      А тебе бы,прежде чем " идиотами" кидаться,не помешало бы хоть погуглить, об чём речь))
      Приплющил тебя оппонент))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 > Ara Raisovich 25 сентября 2017, 23:46

      не как тренер а как человек

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +543

      Ara Raisovich > stream15 25 сентября 2017, 23:46

      Но Артем уже не где по честному не играет, А Трефил имеет право и за футбол сказать!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +543

      Ara Raisovich > smersh45 25 сентября 2017, 23:50

      Да нет, и как тренер.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +543

      Ara Raisovich > семёнычев 25 сентября 2017, 23:53

      Благодарствую !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 сентября 2017, 23:15

      Диагноз правильный. И лекарство хорошее. Можно ещё в профилакторий ТОСНО месяца на четыре

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +543

      Ara Raisovich > DOCTOR PENALTY 25 сентября 2017, 23:18

      И даже диагностировать нечего, просто покой!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > DOCTOR PENALTY 26 сентября 2017, 09:05

      Еще есть Динамо СПб.

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