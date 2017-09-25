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    Голкипер «Ливерпуля» Кариус: «Чему-то я научился у Акинфеева»

    Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус, который будет защищать ворота английского клуба в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Спартака», рассказал, что перенял опыт вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

    В нынешнем сезоне Кариус провел за «Ливерпуль» во всех турнирах два матча, в которых пропустил два мяча.

    – Яшин, Дасаев – вам знакомы эти имена?

    – Я знаком с этими именами. Я знаю, что Акинфеев выступает на очень хорошем уровне, чему-то я у него научился. Я стараюсь учиться у лучших, но прохожу свой собственный путь, не копировать других. Учитываю чужой опыт.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.09.2017 21:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 26 сентября 2017, 08:39

      Кариус = кариес, или попросту "дырка". Вратари в Ливере посредственные что этот, что Миньоле.

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 26 сентября 2017, 00:42

      Пусть научится делать хорошие и качественные ляпы как у Акинфеева

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      Серго24 25 сентября 2017, 22:35

      Акинфеев лучший вратарь в России!!!

      1
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      Рейтинг: +510

      Baggio1986 25 сентября 2017, 21:46

      Заметно)))

      1
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