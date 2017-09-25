Голкипер «Ливерпуля» Кариус: «Чему-то я научился у Акинфеева»

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус, который будет защищать ворота английского клуба в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Спартака», рассказал, что перенял опыт вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

В нынешнем сезоне Кариус провел за «Ливерпуль» во всех турнирах два матча, в которых пропустил два мяча.

– Яшин, Дасаев – вам знакомы эти имена?

– Я знаком с этими именами. Я знаю, что Акинфеев выступает на очень хорошем уровне, чему-то я у него научился. Я стараюсь учиться у лучших, но прохожу свой собственный путь, не копировать других. Учитываю чужой опыт.