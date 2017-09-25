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    Клопп: «Каррера советовался с Конте по поводу «Ливерпуля»? Я тоже знаю людей из «Челси»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Спартака».

    Напомним, встреча пройдет завтра на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    – Что вы ожидаете от матча в Москве?

    – Предстоит очень тяжелая игра. «Спартак» – очень опытный соперник. Да, у него есть проблемы с травмированными, но он все равно силен. Нам предстоит интенсивный и непростой матч.

    – Каррера советовался по поводу «Ливерпуля» с Конте. А вы с кем-то по поводу «Спартака» общались?

    – Я тоже знаю людей из «Челси» (улыбается). Но нет, ни с кем не советовался.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.09.2017 19:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 25 сентября 2017, 22:04

      Давай, Спартак, рви Ливерпуль! Хоть слабо верится даже в маленький шанс, но и в ЦСКА с Бенфикой не верилось.

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Dimonadze 25 сентября 2017, 22:49

      Спартак не цска и ливерпуль не бенфика

      1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > de bruyne 26 сентября 2017, 06:21

      Я говорю о том, что иногда результат бывает неожиданным.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 сентября 2017, 20:09

      «..Но разведка доложила точно (Каррере):
      И пошел, командою взметен,
      По родной арене долгосрочной
      Красно-белый смелый батальон».

      Не подведите! Всей страной будем за вас болеть!

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