Клопп: «Каррера советовался с Конте по поводу «Ливерпуля»? Я тоже знаю людей из «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Спартака».

Напомним, встреча пройдет завтра на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

– Что вы ожидаете от матча в Москве?

– Предстоит очень тяжелая игра. «Спартак» – очень опытный соперник. Да, у него есть проблемы с травмированными, но он все равно силен. Нам предстоит интенсивный и непростой матч.

– Каррера советовался по поводу «Ливерпуля» с Конте. А вы с кем-то по поводу «Спартака» общались?

– Я тоже знаю людей из «Челси» (улыбается). Но нет, ни с кем не советовался.