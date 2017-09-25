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    Бубнов: «Все идет к тому, что «Зенит» досрочно оформит чемпионство. У него нет конкурентов»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил выступления «Зенита» в нынешнем сезоне, выразив мнение, что сине-бело-голубые являются главными фаворитами в борьбе за чемпионство.

    На данный момент петербургский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего соперника на четыре очка.

    «Все идет к тому, что «Зенит» досрочно оформит чемпионство. Уже дает результаты работа Манчини.

    У «Зенита» нет конкурентов за чемпионство. То, как прогрессирует команда и по имеющимся ресурсам, то не вижу, кто их может догнать», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    25.09.2017 19:01
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 26 сентября 2017, 14:18

      И Тосно всё-же победит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad 26 сентября 2017, 11:06

      Я бы сказал результат дает не Манчини, а 75 потраченых лямов. И да, уверен, что Зенит будет чемпионом

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 26 сентября 2017, 09:03

      С такой обоймой игроков их может тренировать даже Геннадий Орлов.

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат > Сибирь за Спартак 27 сентября 2017, 00:14

      Ни фига! Даже если в такой Зенит запустить тренера средней руки типа Луческу или Виллаш-Боаша, там очень быстро начнется игровой спад, а потом на почве потерянных очков или вылета из еврокубков испортится атмосфера, и здравствуй, кризис.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 26 сентября 2017, 08:55

      Теория вероятности,но похоже это так.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 26 сентября 2017, 00:45

      Опять выдал порцию прогнозов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      TRELL 26 сентября 2017, 00:37

      Как и говорил,борьба будет с Локо! Хотелось бы и с Краснодаром,но увы... Цска и Спартак,конечно,нулевые по игре. Про судейство скажу одно,в этом сезоне оно более-менее профессиональное.(Всё никак не могу забыть про то,как Спартак руками забивал и голы засчитывали;)) Намного интереснее стало смотреть матчи,непредсказуемые уж совсем. А по поводу нас скажу одно,состав Зенита- чемпионский. А вот хватит ли настроя,вопрос?! Пугает фактор того,что против нас играют в основном в так называемый "автобус"! Боятся,значит уважают лучший клуб страны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 25 сентября 2017, 22:13

      А где ты был бубен в начале чемпионата? И что ты говорил тогда, дятел оплаченный. Поводырь безумных и невменяемых.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +11240

      alp 25 сентября 2017, 22:03

      сначала ловчев, теперь бубнов... я смотрю, в москве медицина вышла на новый уровень ))) так ведь, глядишь, и завтра рейнгольд станет за Зенит топить! я даже 3 раза сплюнул через левое плечо ))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 сентября 2017, 21:29

      "Цыплят по осени считают" ! Давай уж дождемся ....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 > dok66 25 сентября 2017, 22:27

      Фурсенко предпочитает по весне считать)

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 сентября 2017, 21:03

      Идет и идет, кому какое дело?

      1
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