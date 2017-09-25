Бубнов: «Все идет к тому, что «Зенит» досрочно оформит чемпионство. У него нет конкурентов»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил выступления «Зенита» в нынешнем сезоне, выразив мнение, что сине-бело-голубые являются главными фаворитами в борьбе за чемпионство.

На данный момент петербургский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего соперника на четыре очка.

«Все идет к тому, что «Зенит» досрочно оформит чемпионство. Уже дает результаты работа Манчини.

У «Зенита» нет конкурентов за чемпионство. То, как прогрессирует команда и по имеющимся ресурсам, то не вижу, кто их может догнать», – сказал Бубнов.