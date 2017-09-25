Мата: «Манчестер Юнайтед» с ЦСКА ждет очень сложная игра»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата заявил, что ожидает тяжелого матча с ЦСКА во втором туре группового раунда Лиги чемпионов. Также игрок пообещал оправдать ожидания болельщиков манкунианцев.

«График не позволяет нам отдыхать и теперь мы сосредоточены на Лиге чемпионов. В этот понедельник мы упаковываем чемоданы и отправляемся в Москву, где в среду нам предстоит игра. Это длительная поездка с двумя часами разницы во времени, что потребует от нас быстрого настроя. После победы в первом матче группового этапе было бы здорово сделать то же самое в таком топ-противостоянии.

ЦСКА можно назвать классической командой в европейском футболе. Они победили во всех своих встречах в двух квалификационных раундах, а групповой этап начали с необыкновенной победы в Лиссабоне. Излишне говорить, что это будет очень сложная игра, впрочем, как и все в Лиге чемпионов. Мы знаем, насколько наши болельщики в восторге от этого турнира, и мы отдадим все силы, чтобы оправдать их ожидания», – сказал Мата.

Матч ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 27 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.