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    Мата: «Манчестер Юнайтед» с ЦСКА ждет очень сложная игра»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата заявил, что ожидает тяжелого матча с ЦСКА во втором туре группового раунда Лиги чемпионов. Также игрок пообещал оправдать ожидания болельщиков манкунианцев.

    «График не позволяет нам отдыхать и теперь мы сосредоточены на Лиге чемпионов. В этот понедельник мы упаковываем чемоданы и отправляемся в Москву, где в среду нам предстоит игра. Это длительная поездка с двумя часами разницы во времени, что потребует от нас быстрого настроя. После победы в первом матче группового этапе было бы здорово сделать то же самое в таком топ-противостоянии.

    ЦСКА можно назвать классической командой в европейском футболе. Они победили во всех своих встречах в двух квалификационных раундах, а групповой этап начали с необыкновенной победы в Лиссабоне. Излишне говорить, что это будет очень сложная игра, впрочем, как и все в Лиге чемпионов. Мы знаем, насколько наши болельщики в восторге от этого турнира, и мы отдадим все силы, чтобы оправдать их ожидания», – сказал Мата.

    Матч ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 27 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    25.09.2017 18:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 27 сентября 2017, 20:20

      Удачи КОНЯМ!Состав боевой и может так сложиться,что вы победите назло всем скептикам!Вперед РОССИЯ!Ростов не боялся 9 марта играл и сыграли вничью со счётом 1:1,хотя тогда все говорили 0-3 будет в пользу МЮ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 25 сентября 2017, 20:19

      Да пипеЦ вам !!!!!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 25 сентября 2017, 19:31

      С уважением но лукавит легко 2:0 оформят

      0
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      Рейтинг: +133

      Rtu 25 сентября 2017, 18:25

      Молодец Хуан,с уважением высказался! Респект,хоть кони сейчас и в ж....

      1
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