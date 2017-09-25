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    Клопп возьмет в Москву на матч со «Спартаком» 21 игрока

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп огласил заявку на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком». В список вошел 21 игрок.

    Вратари: Кариус, Миньоле, Уорд.

    Защитники: Ловрен, Клаван, Морено, Робертсон, Матип, Фланаган, Александер-Арнольд.

    Полузащитники: Вейналдум, Милнер, Хендерсон, Джан, Фирмино, Коутиньо, Мане.

    Нападающие: Салах, Старридж, Соланке, Окслэд-Чэмберлен.

    Встреча между «Спартаком» и «Ливерпулем» состоится во вторник, 26 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени. В активе всех четырех клубов группы Е после первого тура по одному очку.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    25.09.2017 14:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 25 сентября 2017, 16:36

      защита Ливерпуля не стена , думаю будет много голов в обе стороны

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 25 сентября 2017, 16:10

      Около 5 должны забить

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 25 сентября 2017, 16:09

      Можно и 12 взять,выиграют они наш Спартак,даже дублем

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 25 сентября 2017, 15:08

      у нас примерно столько травмированных

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      Рейтинг: +66

      Possible > alexivanof197 25 сентября 2017, 16:11

      9 человек на данный момент если быть точным

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