Клопп возьмет в Москву на матч со «Спартаком» 21 игрока

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп огласил заявку на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком». В список вошел 21 игрок.

Вратари: Кариус, Миньоле, Уорд.

Защитники: Ловрен, Клаван, Морено, Робертсон, Матип, Фланаган, Александер-Арнольд.

Полузащитники: Вейналдум, Милнер, Хендерсон, Джан, Фирмино, Коутиньо, Мане.

Нападающие: Салах, Старридж, Соланке, Окслэд-Чэмберлен.

Встреча между «Спартаком» и «Ливерпулем» состоится во вторник, 26 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени. В активе всех четырех клубов группы Е после первого тура по одному очку.