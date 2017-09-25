Клопп возьмет в Москву на матч со «Спартаком» 21 игрока

защита Ливерпуля не стена , думаю будет много голов в обе стороны
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп огласил заявку на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком». В список вошел 21 игрок.
Вратари: Кариус, Миньоле, Уорд.
Защитники: Ловрен, Клаван, Морено, Робертсон, Матип, Фланаган, Александер-Арнольд.
Полузащитники: Вейналдум, Милнер, Хендерсон, Джан, Фирмино, Коутиньо, Мане.
Нападающие: Салах, Старридж, Соланке, Окслэд-Чэмберлен.
Встреча между «Спартаком» и «Ливерпулем» состоится во вторник, 26 сентября, и начнется в 21:45 по московскому времени. В активе всех четырех клубов группы Е после первого тура по одному очку.