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    Фурсенко: «Зенит» просто идеально провел первый тайм матча с «Краснодаром»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал гостевую победу сине-бело-голубых над «Краснодаром» (2:0) в матче 11-го тура РФПЛ, а также поделился ожиданиями от встречи второго тура группового раунда Лиги Европы с «Реалом Сосьедад».

    «Как мне кажется, первый тайм был просто идеальным. У нас забивали разные игроки, и Манчини таким образом ставит игру, что дает шанс всем. Он очень много времени уделяет тактике, переигрывает в этом плане оппонентов, способен управлять командой на очень высоком уровне. Если во втором тайме мы полностью доминировали, то во втором немного отдали инициативу и показали, как мы умеем играть, ведя в счете.

    «Краснодар» сыграл не так, как ожидали его болельщики, а так, как позволил ему «Зенит». Мне кажется, «Зенит» провел очень сильный матч, причем оба его тайма.

    С «Реалом Сосьедад» сыграют те, кто на момент матча будет сильнее и именно в этот день покажет максимальный результат. Поэтому все будет зависеть от тренировочного процесса и того, кто в какой форме подойдет к этой встрече. Но я думаю, что мы показываем очень мощный атакующий футбол и порадуем своих болельщиков», – сказал Фурсенко.

    Матч «Зенит» – «Реал Сосьедад» состоится в Санкт-Петербурге в четверг, 28 сентября, и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    25.09.2017 13:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 сентября 2017, 14:52

      с времен раннего Спалеттьевского Зенита наконец то и мне понравился вчерашний матч особенно в первом тайме еще бы немного подтянуть физику и тогда можно сказать почти все идеально

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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 25 сентября 2017, 14:40

      «Краснодар» сыграл так, как позволил ему «Зенит». И это закономерно!!!

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