Фурсенко: «Зенит» просто идеально провел первый тайм матча с «Краснодаром»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал гостевую победу сине-бело-голубых над «Краснодаром» (2:0) в матче 11-го тура РФПЛ, а также поделился ожиданиями от встречи второго тура группового раунда Лиги Европы с «Реалом Сосьедад».

«Как мне кажется, первый тайм был просто идеальным. У нас забивали разные игроки, и Манчини таким образом ставит игру, что дает шанс всем. Он очень много времени уделяет тактике, переигрывает в этом плане оппонентов, способен управлять командой на очень высоком уровне. Если во втором тайме мы полностью доминировали, то во втором немного отдали инициативу и показали, как мы умеем играть, ведя в счете.

«Краснодар» сыграл не так, как ожидали его болельщики, а так, как позволил ему «Зенит». Мне кажется, «Зенит» провел очень сильный матч, причем оба его тайма.

С «Реалом Сосьедад» сыграют те, кто на момент матча будет сильнее и именно в этот день покажет максимальный результат. Поэтому все будет зависеть от тренировочного процесса и того, кто в какой форме подойдет к этой встрече. Но я думаю, что мы показываем очень мощный атакующий футбол и порадуем своих болельщиков», – сказал Фурсенко.

Матч «Зенит» – «Реал Сосьедад» состоится в Санкт-Петербурге в четверг, 28 сентября, и начнется в 20:00 по московскому времени.