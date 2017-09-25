Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду выразил соболезнования погибшим и пострадавшим во время землетрясения в Мексике

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду выразил соболезнования погибшим и пострадавшим во время землетрясения в Мексике. В частности, португалец обратился к семье своего шестилетнего поклонника Сантьяго Флореса.

    «В этот момент боли я обнимаю семью Сантьяго и семьи всех, кто потерял близких», – написал Роналду в твиттере.

    Неделю назад в центральных и южных районах Мексики произошло землетрясение с магнитудой 7,1 балла. Его жертвами стали 318 человек.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2017 11:32
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11