Нападающий «Реала» Криштиану Роналду выразил соболезнования погибшим и пострадавшим во время землетрясения в Мексике. В частности, португалец обратился к семье своего шестилетнего поклонника Сантьяго Флореса.

«В этот момент боли я обнимаю семью Сантьяго и семьи всех, кто потерял близких», – написал Роналду в твиттере.

Неделю назад в центральных и южных районах Мексики произошло землетрясение с магнитудой 7,1 балла. Его жертвами стали 318 человек.