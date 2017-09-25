Нападающий «Реала» Криштиану Роналду выразил соболезнования погибшим и пострадавшим во время землетрясения в Мексике. В частности, португалец обратился к семье своего шестилетнего поклонника Сантьяго Флореса.
«В этот момент боли я обнимаю семью Сантьяго и семьи всех, кто потерял близких», – написал Роналду в твиттере.
Неделю назад в центральных и южных районах Мексики произошло землетрясение с магнитудой 7,1 балла. Его жертвами стали 318 человек.
En este momento de dolor, envío a la familia de Santiago y a todas las familias que han perdido sus seres queridos un enorme abrazo. pic.twitter.com/odD28aFPfv— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 24 сентября 2017 г.