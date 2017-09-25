Полиция Краснодара задержала двух фанатов «Зенита» на матче с местной командой в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги, сообщает пресс-служба МВД. Болельщики пытались незаконно проникнуть на стадион. В отношении задержанных были составлены протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство.

По ходу матча за нарушение правил поведения внутри стадиона административные протоколы были составлены еще в отношении двух жителей Санкт-Петербурга. Они жгли файеры.