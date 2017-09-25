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    Полиция Краснодара задержала двух фанатов «Зенита»

    Полиция Краснодара задержала двух фанатов «Зенита» на матче с местной командой в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги, сообщает пресс-служба МВД. Болельщики пытались незаконно проникнуть на стадион. В отношении задержанных были составлены протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство.

    По ходу матча за нарушение правил поведения внутри стадиона административные протоколы были составлены еще в отношении двух жителей Санкт-Петербурга. Они жгли файеры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.09.2017 10:17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 25 сентября 2017, 15:08

      А может нафиг этих фанатов???... Какая от них польза?...

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 25 сентября 2017, 11:59

      Прежде чем делать левые выводы - посмотрите видео в интернете, как полиция Краснодара избивала болельщика сине-бело-голубых. Сразу несколько представителей правоохранительных органов навалились на одного. В итоге у фаната полностью сломана нога.

      Причиной конфликта стало то, что фанатам Зенита было выделено 3000 билетов, на матч приехало около 2500, в итоге на матч попало только около 1000 фанатов, а остальные места были проданы за день до игры обычным болельщикам Краснодара. Также огромный привет службе безопасности Зенита.

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > GoldPlayFIFARus9 25 сентября 2017, 12:03

      Если смотреть глубже в проблему,то виноват их "магнитный король",который не переваривает фанатов в принципе(даже своих).В принципе,он об этом почти сразу заявил после того как создал клуб. С этого сезона у Краснодара больше нет фанатов. Последней каплей была игра с Амкаром, когда у них отжали флаг,и начали бить за какую-то херню. Та не большая часть фанатов потребовала извинение от клуба,на что им в открытую сказали что срать они на них хотели,и что фанаты вообще Краснодару не нужны,типа на стадион должны ходить только обычные болельщики. Стандартный подход, плевать он хотел на фанатьё и своё и чужое, это нираз уже доказано

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > GoldPlayFIFARus9 25 сентября 2017, 13:13

      арутюнян постоянно такое исполняет. обещает цивилизованно продавать билеты онлайн, а сам в это время сливает их барыгам через кассу по 50 шт. в одни руки. как был барыгой, так и остался.

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      Рейтинг: +1501

      777+ > GoldPlayFIFARus9 25 сентября 2017, 14:11

      Я не знаю, что было В Краснодаре, как и большинство смотрел матч по ТВ. Здесь у каждого своя правда. Но я на стороне Галицкого. Это не значит, что я против фанатов, но человек построил стадион, не стадион а конфетку даже по европейским меркам. Единственное, что он хочет, что бы был порядок! Думаю нужно шире освещать "политику" продажи билетов. Все телодвижения с обоих сторон должны быть законны. Приведу пример: 9 лет назад Динамо Брянск - Спартак. До игры перед матчем на пути к стадиону некоторые дебилы в "красном" просто атаковали людей которые шли на стадион, за то что они шли в цветах клуба - подчеркиваю не фанатов, а просто взрослых мужиков - болел. Некоторые из них были с детьми. А, что было на стадионе - можете посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=Q6geKsc4-bA
      Думаю, такого, Галицкий у себя точно не хочет!!!....

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > 777+ 25 сентября 2017, 15:17

      Мда.., это - не фанаты, это - быдло! Оштрафовать нужно было каждого тысяч на сто, и запретить посещение спортивных мероприятий, ну хотя бы на год! Может и образумились бы... Но думаю, такой беспредел на стадионах уже в прошлом...

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      Рейтинг: +1501

      777+ > Bivaliy67 25 сентября 2017, 19:56

      А я не думаю, что кто-нибудь из них сделал выводы.... Эти нелюди еще себя ПОКАЖУТ!!! Тогда несколько человек забрали в отделение полиции, продержали до отправления поезда и на вокзал привезли - проконтролировали. И ВСЕ!!!! Спартак (Федун) заплатил Динамо 500000 рублей за ремонт трибун. В Англии за такие вещи заводят уголовные дела и лишают пожизненно посещение стадиона..... Безнаказанность порождает беспредел

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > altair2004 25 сентября 2017, 22:01

      мне делать нехер в 21м веке ехать в кассу и стоять часами в километровой очереди? а откуда у барыг на авито пачки билетов, заявку подавали?))

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > altair2004 25 сентября 2017, 22:07

      да, с пачкой билетов в руке сидит в машине на фото на авито. ты как житель краснодара прекрасно знаешь, что эти барыги перед матчем стоят около кассы и продают оставшиеся билеты.

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      Chesn0k > altair2004 25 сентября 2017, 22:35

      причём тут болельщики зенита? я про них вообще ничего не говорил. да и если на то пошло, с чего вдруг они должны покупать билеты у барыг на авито и размещаться непонятно в каком секторе? я думаю, ты бы с таким отношением к питерцам первый оказался в замесе, разместись они рядом с тобой на секторе) квоту фанатского сектора обычно никто не распродаёт даже если туда приезжает полтора землекопа.

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      Chesn0k > altair2004 25 сентября 2017, 22:39

      чо за чушь ты так авторитетно несёшь)) кто их отлавливал?))

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      Chesn0k > altair2004 25 сентября 2017, 23:02

      "авторитарная", ахаха)) потому что сам видел, вот откуда) может арутюнян, а может подчинённые с его позволения это делают. в прошлом году, когда болельщики в твиттере к нему обратились по поводу этой проблемы что он ответил? он как и ты напел про самый лучший в мире стадион и самую лучшую в мире академию и вежливо послал на три буквы, сказав, что если что-то не устраивает, можете сидеть дома и плевать семки на пол.)

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      Chesn0k > altair2004 26 сентября 2017, 12:10

      что-то ты совсем не в теме. дело в том, что на оф сайте клуба обещали, что для онлайн продажи зарезервированы билеты и как только отладят систему их запустят в продажу, а сами в это время их (обещанные для онлайн продаж билеты) продавали в кассе и, в т.ч. барыгам. а потом просто сказали, что они якобы были в онлайн продаже, но вы не успели купить. а никто не успел, ни один человек не купил билет на шальке онлайн, т.е. они тупо проездили по ушам, а потом галицкий ещё и послал болельщиков))

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