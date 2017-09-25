Клопп признал проблемы «Ливерпуля» в обороне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп видит явные проблемы своей команды в обороне. Он пообещал, что в скором времени наладит оборонительные действия. По его словам, в теории он знает все о том, как следует действовать у своих ворот. Осталось научить этому своих футболистов.

«Без сомнения, мы много пропускаем. Я очень сильно переживаю из-за этого. Вообще я хорошо умею строить игру в обороне, пока же у нас не очень хорошо получается, но все будет отлично.

Для успешной игры в обороне нужно соблюдать тактическую дисциплину. Я не все знаю о футболе, но могу за два часа написать книгу о том, как нужно обороняться: какую зону закрывать, почему, когда и где вы должны располагаться в защите, как выходить из обороны и так далее. Я же не могу посадить игроков в машину и вывезти их из штрафной.

Нам предстоит еще много работать над этим. Мы будем делать это до тех пор, пока все не научатся этому. Когда это случится, я позабочусь о том, чтобы оборона не давала сбоев.

У меня есть вера не только в наших защитников, но и во всю команду. Всем нам нужны результаты. Но мне нравится моя команда. Возможно, она нравится только мне одному, но я хочу, чтобы мы вместе сделали ее лучше», – сказал Клопп.

После шести туров «Ливерпуль» идет на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч британцы проведут в Лиге чемпионов против «Спартака» в Москве.