Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клаэссон: «Зенит» – самый сильный соперник «Краснодара» в этом сезоне»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон подвел итоги домашнего матча 11-го тура чемпионата России с «Зенитом», в котором «быки» потерпели поражение со счетом 0:2. Шведский футболист отметил, что его команда играла против очень сильного соперника.

    – Что случилось, почему проиграли?

    – Я не знаю, что сказать. Это была очень тяжелая игра для нас. Все получилось не в нашу пользу. Сыграли не так хорошо, как хотелось бы. Второй тайм был получше, но первого тайма было «Зениту» достаточно. Было уже слишком поздно, поезд ушел. Поэтому такой результат.

    – Результат заслуженный?

    – Если посмотреть целиком матч, то заслуженный. Если только второй тайм, то мы были лучше. Если мы хотим выигрывать у классных команд, мы должны быть лучше всегда.

    – Чего «Краснодару» не хватило? В каких компонентах проиграли?

    – Тяжело сказать, каких конкретно компонентах мы были хуже, но если целиком посмотреть на «Зенит», то мы можем увидеть, что в очень многих компонентах это классная команда. Во-первых, это игровая дисциплина, во-вторых, нам не удавалось создавать столько голевых моментов, сколько необходимо, ну и обороняются они тоже очень хорошо. «Зенит» солидная команда.

    – «Зенит» самый сильный ваш соперник?

    – В этом сезоне? Да, это самая сильная команда, с которой мы встречались. С другой стороны, если бы мы сыграли на максимальном уровне, у нас был бы шанс их обыграть.

    – Такое поражение не надломит психологически команду?

    – Нет, мне так не кажется. У нас команда устойчивая и сильная, мы вернемся в хорошее состояние к игре в пятницу против тульского «Арсенала»

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2017 01:50
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 25 сентября 2017, 09:33

      Играть Виктор надо было.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67296

      portero 25 сентября 2017, 09:24

      первый тайм без шансов , но во втором надо было забивать своё

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol > portero 25 сентября 2017, 09:40

      Во втором тайме Зенит перешел на удержание. Если бы впереди был бы не один Дзюба, а еще Кока ему помогал, то нашлепать можно было бы и пять. Но Манчини выбрал другую тактику. Оборону репетировал.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11