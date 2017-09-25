Клаэссон: «Зенит» – самый сильный соперник «Краснодара» в этом сезоне»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон подвел итоги домашнего матча 11-го тура чемпионата России с «Зенитом», в котором «быки» потерпели поражение со счетом 0:2. Шведский футболист отметил, что его команда играла против очень сильного соперника.

– Что случилось, почему проиграли?

– Я не знаю, что сказать. Это была очень тяжелая игра для нас. Все получилось не в нашу пользу. Сыграли не так хорошо, как хотелось бы. Второй тайм был получше, но первого тайма было «Зениту» достаточно. Было уже слишком поздно, поезд ушел. Поэтому такой результат.

– Результат заслуженный?

– Если посмотреть целиком матч, то заслуженный. Если только второй тайм, то мы были лучше. Если мы хотим выигрывать у классных команд, мы должны быть лучше всегда.

– Чего «Краснодару» не хватило? В каких компонентах проиграли?

– Тяжело сказать, каких конкретно компонентах мы были хуже, но если целиком посмотреть на «Зенит», то мы можем увидеть, что в очень многих компонентах это классная команда. Во-первых, это игровая дисциплина, во-вторых, нам не удавалось создавать столько голевых моментов, сколько необходимо, ну и обороняются они тоже очень хорошо. «Зенит» солидная команда.

– «Зенит» самый сильный ваш соперник?

– В этом сезоне? Да, это самая сильная команда, с которой мы встречались. С другой стороны, если бы мы сыграли на максимальном уровне, у нас был бы шанс их обыграть.

– Такое поражение не надломит психологически команду?

– Нет, мне так не кажется. У нас команда устойчивая и сильная, мы вернемся в хорошее состояние к игре в пятницу против тульского «Арсенала»