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    Гранквист: «Бороться с Дзюбой было интересно. Он очень мощный игрок»

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился наблюдениями от матча 11-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2). Также шведский футболист признался, что ему было интересно соперничать на поле с нападающим сине-бело-голубых Артемом Дзюбой.

    – Игровой кризис в команде? Я не могу об этом говорить, посмотрите на наше место в таблице. К тому же мы играли против классной команды с классным тренером, поэтому результат такой. Сейчас об этом не стоит думать, у нас будет важная игра в Туле против «Арсенала». Я надеюсь, мы опять вернемся на наш уровень футбола и обеспечим в предстоящем матче хороший результат.

    – Дзюба регулярно выигрывал верховые единоборства. Не удалось справиться с ним на втором этаже?

    – Он очень мощный игрок, 2 метра роста, 100 килограммов веса. Конечно, верховые мячи он выигрывает. Но еще очень важно подбор выигрывать. С другой стороны, бороться с ним было интересно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.09.2017 00:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 25 сентября 2017, 09:57

      У Дзюбы поддержки не было, один против 3-4-х. Да и то он хорошо цеплялся и чуть вратаря не обыграл. Если бы еще кто-то помогал, забили бы еще три.

      0
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      Рейтинг: +290

      дед Щукарь > paracetamol 26 сентября 2017, 23:06

      Всеравно он какой-то древоногий(( ждёт когда мяч ему в ноги прикатится, сам лишний раз с места не стартанет, а если и захочет старт сделать, то как КРАз лаптежник

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 25 сентября 2017, 01:12

      крепкий как Дуб - Дубовый

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 сентября 2017, 01:01

      И СМЕШНО !

      -1
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