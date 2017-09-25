Гранквист: «Бороться с Дзюбой было интересно. Он очень мощный игрок»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился наблюдениями от матча 11-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2). Также шведский футболист признался, что ему было интересно соперничать на поле с нападающим сине-бело-голубых Артемом Дзюбой.

– Игровой кризис в команде? Я не могу об этом говорить, посмотрите на наше место в таблице. К тому же мы играли против классной команды с классным тренером, поэтому результат такой. Сейчас об этом не стоит думать, у нас будет важная игра в Туле против «Арсенала». Я надеюсь, мы опять вернемся на наш уровень футбола и обеспечим в предстоящем матче хороший результат.

– Дзюба регулярно выигрывал верховые единоборства. Не удалось справиться с ним на втором этаже?



– Он очень мощный игрок, 2 метра роста, 100 килограммов веса. Конечно, верховые мячи он выигрывает. Но еще очень важно подбор выигрывать. С другой стороны, бороться с ним было интересно.