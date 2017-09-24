Голы Ерохина и Полоза принесли «Зениту» победу над «Краснодаром»

Я болельщик Спартака.Но хочу сказать что Зенит одна едва ли не единственная команда в этом сезоне выглядящая достойным,сбалансированным коллективом.В отличии от остальных.К сожалению... Манчини навёл порядок прежде всего в обороне и в центре.С атакой у зенитчиков и так всё в порядке.Краснодар натыкался на прекрасную организацию защитных порядков и ничего толком не смог сделать.А там где за счёт индивидуальных действий Смолова или Классона что-то и выходило,прекрасно сыграл Лунёв.Так что победа абсолютно закономерна!Краснодар при неплохом подборе игроков всё никак не наладит игру в центре.Некому разгонять атаку.Перейра в последние игры не совсем стабилен.А другого плеймейкера высокого уровня к сожалению нет.Да и с уходом Калешина опасных атак с правого фланга уже не сыскать.Слева худо-бедно что-то выходит иногда .Команда ищет счастья через центр.А там такое...что мячу некуда деться...Вот потому голов и побед нет... Думаю Шалимов всё же найдёт рецепт исправить положение.А так матч получился очень даже неплохим.Удачи командам!
В Краснодаре прошел матч 11-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и санкт-петербургским «Зенитом». Гости победили со счетом 2:0.
«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию поединка на Кубани.
Предлагаем вашему вниманию оба гола данной встречи.
0:1 – Ерохин, 30
GIF-ГЛ! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #КраснодарЗенит 0:1 30' Александр Ерохин pic.twitter.com/8p49paXua5— РФПЛ (@rfpl) 24 сентября 2017 г.
0:2 – Полоз, 36
GIF-ГЛ! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #КраснодарЗенит 0:2 36' Дмитрий Полоз pic.twitter.com/EAvGyA6rGH— РФПЛ (@rfpl) 24 сентября 2017 г.