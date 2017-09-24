Голы Ерохина и Полоза принесли «Зениту» победу над «Краснодаром»

В Краснодаре прошел матч 11-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и санкт-петербургским «Зенитом». Гости победили со счетом 2:0.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию поединка на Кубани.

Предлагаем вашему вниманию оба гола данной встречи.

0:1 – Ерохин, 30

0:2 – Полоз, 36