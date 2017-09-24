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    Голы Ерохина и Полоза принесли «Зениту» победу над «Краснодаром»

    В Краснодаре прошел матч 11-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и санкт-петербургским «Зенитом». Гости победили со счетом 2:0.

    «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию поединка на Кубани.

    Предлагаем вашему вниманию оба гола данной встречи.

    0:1 – Ерохин, 30

    0:2 – Полоз, 36

    Источник: Twitter

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    24.09.2017 21:00
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 25 сентября 2017, 05:28

      Я болельщик Спартака.Но хочу сказать что Зенит одна едва ли не единственная команда в этом сезоне выглядящая достойным,сбалансированным коллективом.В отличии от остальных.К сожалению... Манчини навёл порядок прежде всего в обороне и в центре.С атакой у зенитчиков и так всё в порядке.Краснодар натыкался на прекрасную организацию защитных порядков и ничего толком не смог сделать.А там где за счёт индивидуальных действий Смолова или Классона что-то и выходило,прекрасно сыграл Лунёв.Так что победа абсолютно закономерна!Краснодар при неплохом подборе игроков всё никак не наладит игру в центре.Некому разгонять атаку.Перейра в последние игры не совсем стабилен.А другого плеймейкера высокого уровня к сожалению нет.Да и с уходом Калешина опасных атак с правого фланга уже не сыскать.Слева худо-бедно что-то выходит иногда .Команда ищет счастья через центр.А там такое...что мячу некуда деться...Вот потому голов и побед нет... Думаю Шалимов всё же найдёт рецепт исправить положение.А так матч получился очень даже неплохим.Удачи командам!

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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 24 сентября 2017, 23:47

      Зенитчики наладили игру в атаке , пользуясь плодами работа Ккрбэна Бэрда.

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      Рейтинг: +290

      дед Щукарь 24 сентября 2017, 23:37

      Быки конечно в конце прижали Зеню, но Андрюха вытащил!!!! Стоял бы Ладыгин счёт был бы 3:2 не в нашу пользу.

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      Рейтинг: +67296

      portero > дед Щукарь 25 сентября 2017, 09:28

      да Лунев тащил, а Дзюба минус удивительно что его Манчинни не заменил

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 24 сентября 2017, 22:39

      Зенит вроде оклемался...Удачи, так держать!

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      Рейтинг: +93

      Palev0 24 сентября 2017, 22:09

      Отличный матч, уверен всем любителям футбола понравилась игра! А зенит с уверенной победой!!!

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      Рейтинг: +61

      denbagrov27 24 сентября 2017, 21:56

      всех с победой!!! о чемпионстве рано еще говорить конечно, весной будет видно!!!! а кто знает что на фан секторе случилось?

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > denbagrov27 24 сентября 2017, 22:22

      там билиберда с билетами получилась и омон начал быковать,те кто прошли ушли в знак солидарности,вроде так как-то.

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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 24 сентября 2017, 21:53

      Надо бы еще показать эпизод, когда сбили Дзюбу, а судья не заметил. Пусть бы посмотрел.

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 24 сентября 2017, 21:42

      Да, в РФПЛ на данный момент, соперников нет у Зенита! Посмотрим в четверг с испанцами что будет!

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      Рейтинг: +17756

      paracetamol > Сильвербой 24 сентября 2017, 21:54

      Спэнишей вынесут, не тот Реал-то.

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      Рейтинг: +368

      mik1954 24 сентября 2017, 21:38

      Нужно полагать вопрос с чемпионом решен, по качеству игры Зениту сегодня равных нет, вот прибьем Локо и занавес !

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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > mik1954 24 сентября 2017, 21:42

      рано ещё судить, 2 ничьи и нет отрыва) вот если будет так +10 по очкам, то тогда да

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      Рейтинг: +290

      дед Щукарь > altair2004 24 сентября 2017, 23:35

      Согласен с Вами что ой как рано, думать о чемпионстве, ещё и половины чемпионата не прошло, соперники в зимний трансфер могут укрепиться

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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 24 сентября 2017, 21:26

      Зенит делал что хотел. Хотел результативно атаковал, хотел - достойно оборонялся. Все линии проверил как в товарняке.

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