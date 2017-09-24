«Спартак»: «На матч с «Ливерпулем» проданы все билеты»

Пресс-служба «Спартака» сообщила о продаже всех билетов на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Игры Лиги чемпионов УЕФА вызывают большой интерес у зрителей. Любители футбола стремятся скорее заполучить заветный пропуск на матч. Встреча группового этапа престижного европейского турнира «Спартак» — «Ливерпуль» не стала исключением. Все билеты на поединок с англичанами проданы в онлайне. В кассах билетов нет. Для самых преданных болельщиков «Спартака», владельцев абонементов на текущий сезон и карт лояльности, были выделены приоритетные этапы покупки.

Оставшиеся билеты раскуплены в период свободной онлайн-продажи. Чтобы избежать проблем с приобретением билетов на матчи красно-белых, покупайте абонементы и участвуйте в нашей программе лояльности», – говорится в сообщении клуба.

«Открытие Арена» вмещает 45 360 зрителей.

Встреча состоится 26-го сентября.