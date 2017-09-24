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    «Спартак»: «На матч с «Ливерпулем» проданы все билеты»

    Пресс-служба «Спартака» сообщила о продаже всех билетов на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

    «Игры Лиги чемпионов УЕФА вызывают большой интерес у зрителей. Любители футбола стремятся скорее заполучить заветный пропуск на матч. Встреча группового этапа престижного европейского турнира «Спартак» — «Ливерпуль» не стала исключением. Все билеты на поединок с англичанами проданы в онлайне. В кассах билетов нет. Для самых преданных болельщиков «Спартака», владельцев абонементов на текущий сезон и карт лояльности, были выделены приоритетные этапы покупки.

    Оставшиеся билеты раскуплены в период свободной онлайн-продажи. Чтобы избежать проблем с приобретением билетов на матчи красно-белых, покупайте абонементы и участвуйте в нашей программе лояльности», – говорится в сообщении клуба.

    «Открытие Арена» вмещает 45 360 зрителей.

    Встреча состоится 26-го сентября.

    Источник: ФК «Спартак»

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    24.09.2017 12:33
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 сентября 2017, 16:30

      полный стадион это + 1 игрок и который будет гнать команду до конца всего матча

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Полная Канистра 25 сентября 2017, 16:37

      гнать команду вперед , чтоб Ливерпуль на контратаках забил кучу

      0
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      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > кузнецов артем 25 сентября 2017, 16:40

      не в том смысле как угорелые бежать к воротам а в том чтобы пешком не ходили

      0
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      Рейтинг: +549

      Жентус 24 сентября 2017, 18:37

      Мне заранее стыдно за то, что будет 26 числа в Москве... Такой Спартак может полететь с таким счетом, что Аргентина - Ямайка покажется еще неплохим счетом.

      2
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      Рейтинг: +41

      alexproff 24 сентября 2017, 15:19

      В том году пустили болел отпраздновать.пустите и сейчас-они вам по шеям дадут за такую игру

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2017, 14:39

      Полный стадион это здорово. Мы придём болеть не только за клуб, но и за страну. Массимо, ты тоже должен это понимать. Отступать больше некуда, вокруг Москва,Россия. У вас отличный шанс реабилитироваться хоть немного за всё, что вы натворили в последнее время, оттолкнуть эту непруху. Только ПОБЕДА!!!

      4
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      Рейтинг: -13

      Popularov 24 сентября 2017, 13:18

      За "Спартак" становится ОЧЕНЬ тревожно, если "Ливерпуль" сохранит свой уровень в играх Лиги чемпионов.
      Соперники Спартака побеждают, а Спартак забуксовал и показывает невразумительную игру в чемпионате и в Кубке!
      Спартаковцы уже ПРОПУСТИЛИ 17 мячей в 11-ми играх чемпионата!
      Больше пропущенных только у Анжи - 25!
      При ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ разнице забитых и пропущенных мячей!
      В этом сезоне 2017/18 Спартак ждёт ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ и не видать им первого места.
      Спартак“ делает больше всех для ДЕГРАДАЦИИ российского футбола в стране!
      Спартак в сезоне 2016/17 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
      В сезоне 2013/14 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
      В сезоне 2012/13 занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
      В сезоне 2011/12 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
      В сезоне 2010/11 уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
      В сезоне 2008/09 не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
      В сезоне 2007/08 не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
      В сезоне 2006/07 вылетел от Сельты в кубке УЕФА
      В сезоне 2003/04 вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
      В сезоне 2002/03 вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18!!!
      Что такое матчи Лиги чемпионов!
      Это накал страстей, эмоции, БОЛЬШИЕ психологические и физические НАГРУЗКИ - это игра на два футбольных ФРОНТА!
      Как Спартак может с шансами играть на два фронта, когда Спартак уже и БЛАГОПОЛУЧНО провалил первый фронт и оказался внизу турнирной таблицы???
      Следовательно: - У Спартака НЕТ запаса прочности и сил на два ФРОНТА!
      Что и ТРЕБОВАЛОСЬ доказать!
      Да и многие игроки Спартака, в том числе и Глушаков, находятся на низком игровом потенциале.
      Не успел начаться сезон, как они уже УСТАЛИ и еле передвигаются по полю.
      Спят на ходу и совершают элементарные ошибки у своих ворот.
      Если старт плохой и ПРОВАЛЕН, то и подготовка к сезону была ПЛОХАЯ и ПРОВАЛЬНАЯ!
      Как с такой игрой Спартак будет играть в Лиге чемпионов???
      В играх Лиги Чемпионов не будет федуновского скандального судейства в пользу Спартака!
      А Спартак привык играть только за счёт скандалов и не хочет честно играть и побеждать.
      Спартак только и надеется на скандальную помощь наших арбитров, согласно цены вопроса!
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу Спартака!!!
      Видеоповторы смогут КАРДИНАЛЬНО бороться с судейской КОРРУПЦИЕЙ, которая захлестнула наш чемпионат!
      Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и справедливое судейство в матчах с участием команды Федуна.

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Popularov 24 сентября 2017, 15:10

      Не наш ты человек,Популаров,не наш....
      От тебя несет таким махровым ,я бы сказал,сверхнаглым пессимизмом,что ,если дело и дальше так пойдет ,то скоро затмишь лавры Рейнгольда,Бубы и мн.других)))

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      Рейтинг: +108

      Kbp. V > Popularov 24 сентября 2017, 17:17

      Ты под чем??? :)

      0
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      Рейтинг: +108

      Kbp. V > Popularov 24 сентября 2017, 17:20

      Хоть какую то историю Спартака расписал. А зеня твой:
      1992-прочерк
      1993-прочерк
      1994-прочерк и т. д.
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 24 сентября 2017, 12:50

      Я уже ни во что не верю! Бездарная игра с отвратительным отношением!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +67296

      portero 24 сентября 2017, 12:47

      Ливерпуль веселая команда!
      Робин Гуды , в этом шанец Спартака, могут должным образом не настроится

      3
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 24 сентября 2017, 12:45

      Спартак! Каррера!
      Болелы свое дело сделали!
      Сделайте .теперь,свое дело!
      Хоть костьми ляхайте,хоть усри...,
      но пакажите хоть раз что вы могете,вам зачтется!
      Никакие оправдания не принимаются....в противном случае бабки за билеты -взад! ...или ....в зад))))))

      4
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 24 сентября 2017, 12:43

      А народ надо сохранить,
      Мать вас етить!

      2
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 24 сентября 2017, 12:42

      Хорошей и красивой игры! Удачи Спартаку!

      5
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