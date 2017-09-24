Бензема стал участником ДТП

Форвард «Реала» Карим Бензема попал в дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошел на автомагистрали в Испании. Футболист был за рулем Audi RS6, который столкнулся с Nissan Note. Оба автомобиля получили повреждения, но все обошлось без травм водителей.

Бензема на этой неделе продлил контракт с «Реалом». 29-летний француз подписал новое соглашение до 30 июня 2021 года.