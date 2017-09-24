Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бензема стал участником ДТП

    Форвард «Реала» Карим Бензема попал в дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошел на автомагистрали в Испании. Футболист был за рулем Audi RS6, который столкнулся с Nissan Note. Оба автомобиля получили повреждения, но все обошлось без травм водителей.

    Бензема на этой неделе продлил контракт с «Реалом». 29-летний француз подписал новое соглашение до 30 июня 2021 года.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2017 11:40
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +833

      Sola 24 сентября 2017, 20:05

      Уголовник бензема только портит репутацию своему клубу. К тому же фиговый футболист.
      Непонятно, зачем с ним продлили контракт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 24 сентября 2017, 13:25

      От Ноты то хоть что нибудь осталось ! ))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11