Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Будогосский: «Работа судьи в матче «Спартака» с «Анжи» – положительная»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский дал оценку работе главного арбитра матча «Спартак»«Анжи» (2:2) в 11-м туре РФПЛ. Встречу обслуживал Виталий Мешков.

    «Ракурс изображения при решении назначить пенальти не позволяет говорить что-то однозначно. Возможно, там был толчок. Говорить о том, что там была ошибка, я не могу. Этот момент был ключевым. Решение Мешкова отторжения не вызывает. И знаю, что оценка его работы – положительная», – заявил Будогосский.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2017 10:55
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1722

      GermanVo 24 сентября 2017, 15:09

      Мешок отсудил хуже некуда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 24 сентября 2017, 13:32

      "Ракурс изображения" ... не позволяет оценить ... Смешно ! Видимо на стадионе как в былые советские времена была всего одна камера !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 сентября 2017, 13:28

      Похоже телевизионщики на камерах экономят - там их что всего три? И повторы показывали спустя 5-10 минут,бездарная работа которую так хвалил комментатор!Я лично тоже не могу ничего сказать по повтору(там всё закрыто и как определил судья что было пенальти тоже вопрос)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 сентября 2017, 12:05

      Другого комментария от Будогосского и не ждал!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2564

      атеист > Serjoga 24 сентября 2017, 14:45

      Истину глаголешь....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 24 сентября 2017, 12:04

      ОЦЕНКА РАБОТЫ МЕШКОВА ЗА МАТЧ "СПАРТАК" - "АНЖИ" - ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ???
      Вот вам на арене СЛЕПОЙ Будогосский и его скандальный судейский ЦИРК!
      Все зрители и специалисты видели, что пенальти НЕ БЫЛО и только один Будогоский ОСЛЕП и не увидел!
      А ККК проштамповала скандал и положительно ОДОБРИЛА, согласно цены вопроса!!!
      Сенсация! Спартак, с помощью очередного СКАНДАЛЬНОГО судейства в свою пользу, НЕ ВЫИГРАЛ!!!
      Если бы не скандальное судейство Мешкова, то Спартак проиграл бы!
      Перед этим матчем я писал, если арбитры не закосячат, в очередной раз, в пользу Спартака, то будет НИЧЬЯ или Спартак ПРОИГРАЕТ!
      Спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ честно побеждать, только и надеются на СКАНДАЛЬНУЮ помощь арбитров!
      - "Спартак" в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17, делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу.
      И вот вам очередной судейский скандал с участием Спартака!
      Что вытворял арбитр Мешков!
      А ведь Мешкова недавно ОТСТРАНИЛИ от судейства за двойки и вот теперь он снова СКАНДАЛИТ и безобразно судит!
      Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака, в матчах в которых они играют, что в Кубке, что в чемпионате!
      Анжи отлично играл против Спартака, но скандальное судейство Мешкова, ГРУБЫЕ результативные ошибки в пользу Спартака, перевернули весь ход матча!
      Пенальти НЕ БЫЛО!
      На 13-ой минуте матча его придумал Мешков!
      Федун укрепил судейскую позицию и вот вам результат скандальное судейство Мешкова в пользу Спартака!
      Была верховая борьба за мяч в штрафной Анжи!
      Яковлев был первым на мяче и выбил его по всем правилам за пределы поля, а Жано опоздал с прыжком и врезается в Яковлева и самостоятельно падает.
      Жано никто не толкал!
      Это очередное скандальное судейство Мешкова в пользу Спартака!
      И после этого циркового ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО "номера" Будогосского вы хотите, чтобы у нас в чемпионате навели порядок в судействе!
      А вот, дудки вам!
      Пока такие как Бутенко, Баскаков, Будогосский, Чеботарёв и другие чиновники РФС, валяют ФОРМЕННОГО судейского ДУРАЧКА, ПОРЯДКА в нашем судействе НЕ БУДЕТ!
      А что будет???
      А будут ОЧЕРЕДНЫЕ судейские СКАНДАЛЫ арбитров, которые, в сотый уже раз, будут отмазывать Будогосский, Бутенко и их постыдная чиновничья бюрократическая компания!!!
      Они заботятся только о благополучии своих карманов, а судейство превратили в свою кормушку!
      А команды как страдали, так и будут страдать, потому что этим чиновникам, от СКАНДАЛЬНОГО судейства, на все команды, на работу тренеров, на все усилия игроков на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство в атчах со Спартаком - презрительно и высокомерно НАПЛЕВАТЬ!
      Только видеоповторы смогут ПОБЕДИТЬ судейскую скандальную работу в нашем чемпионате, согласно цены вопроса!!!
      Что-то НЕЛАДНОЕ творится в судейской ШАРАЖКЕ Будогосского!
      Что ни тур, то скандал и один громче другого!
      Будогосский ПОЛНОСТЬЮ провалил свою работу и его меры не дали результата!
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу некоторых команд!!!
      Видеоповторы смогут КАРДИНАЛЬНО бороться с судейской КОРРУПЦИЕЙ, которая захлестнула наш чемпионат!
      Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство в пользу ИЗБРАННОЙ Федуном команды.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > Popularov 24 сентября 2017, 16:18

      Комнатное растение)), вот тебя прет))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      rahataim 24 сентября 2017, 11:54

      чисто спорный момент

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8025

      nik55 24 сентября 2017, 11:51

      пеналь левый но судил хуже не куда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +648

      shahor 24 сентября 2017, 11:20

      Ссы в глаза-всё б-жья роса.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 сентября 2017, 11:16

      ну пендаль спорный был,что ни говори

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11