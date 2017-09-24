Будогосский: «Работа судьи в матче «Спартака» с «Анжи» – положительная»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский дал оценку работе главного арбитра матча «Спартак» – «Анжи» (2:2) в 11-м туре РФПЛ. Встречу обслуживал Виталий Мешков.

«Ракурс изображения при решении назначить пенальти не позволяет говорить что-то однозначно. Возможно, там был толчок. Говорить о том, что там была ошибка, я не могу. Этот момент был ключевым. Решение Мешкова отторжения не вызывает. И знаю, что оценка его работы – положительная», – заявил Будогосский.