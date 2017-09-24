«Реал» намерен увеличить отступные за Асенсио до 500 миллионов

«Реал» подготовил новый контракт с полузащитником Марко Асенсио. Как сообщается, соглашение рассчитано до лета 2023 года. Клуб решил повысить сумму отступных за хавбека. Теперь для активации данного пункта сторонней команде потребуется заплатить 500 миллионов евро. Нынешний контракт Асенсио истекает летом 2020 года.

В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Испании шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.