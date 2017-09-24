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    «Реал» намерен увеличить отступные за Асенсио до 500 миллионов

    «Реал» подготовил новый контракт с полузащитником Марко Асенсио. Как сообщается, соглашение рассчитано до лета 2023 года. Клуб решил повысить сумму отступных за хавбека. Теперь для активации данного пункта сторонней команде потребуется заплатить 500 миллионов евро. Нынешний контракт Асенсио истекает летом 2020 года.

    В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Испании шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: AS

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    24.09.2017 08:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 26 сентября 2017, 10:06

      Ну эти цены просто полный маразм. Куда смотрит ФИФА, это же футбольное рабство. Захочет вдруг игрок уйти из команы, ну просто поругался с тренером, посадили его на лавку и мстят, а он не сможет никак и ни когда уйти. Зачем это всё нужно тому же Ассенсио ???? Если для некой гордости из-за рекорда суммы отступных, то он просто дурак. Это же не страховка, что он будет играть вечно.

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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 24 сентября 2017, 09:37

      а потом его купит другой клуб выплатив отступные

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