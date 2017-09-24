Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ветеран ЦСКА: «Спартаковцы после чемпионства решили, что теперь они большие мастера»

    Бывший игрок и тренер ЦСКА Борис Копейкин дал оценку игре «Спартака» в нынешнем сезоне. По мнению ветерана, красно-белые действуют на поле без азарта.

    «Есть хороший подбор футболистов – но нет команды. Видно, в коллективе что-то не в порядке, глаза потухшие, не дорабатывают. В прошлом сезоне спартаковцы рвали-метали, выгрызали мяч на каждом клочке поля. Был азарт, кураж. А сейчас ничего не осталось. Играют безобразно!

    Спартаковцы после прошлого успеха решили, что теперь они большие мастера. Едва дали слабину, сразу посыпались. Забыли, что золото им принесла не великая игра, а мотивация и самоотдача. Плюс, конечно, потери в составе не могли не сказаться. Травм в этом сезоне многовато», – заявил Копейкин.

    «Спартак» после 11 сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2017 08:25
    Рекомендуем
    Комментарии33
    ...
    • ...
      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 25 сентября 2017, 17:03

      все правильно сказал. только не каррера собрал команду которая стала случайно чемпионом, это заслуга Аленичева

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 25 сентября 2017, 05:07

      Да ну бред,просто нужно было усилять команду,травмы,усталость, к сожалению не каждый клуб в трансферного окно может закупить целую команду игроков не слабее основы,что с дюшс стало..хотя у мяса то с деньгами лучше чем у ЦСКА....надеюсь ЦСКА пройдет группу и наконец купит в каждую линию по игроку хотя бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 24 сентября 2017, 13:31

      верно сказано

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 24 сентября 2017, 12:39

      с какого они на шестом по регламенту у кого побед больше тот и выше так что минимум на восьмом и это еще тур не закончен

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2569

      АЛЕКС 58 > giluxa1963 24 сентября 2017, 15:18

      После Урала на 9 будут!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      datura 24 сентября 2017, 12:04

      Симптомы описаны вполне точно, но за диагноз не ручаюсь. :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +498

      Поль 24 сентября 2017, 11:47

      Помню я прекрасные 5:1 И 3:1 в пользу Ливерпуля. Что-то подсказывает мне...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 24 сентября 2017, 11:26

      мда.. невесело все это.. особенно для ЛЧ..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 24 сентября 2017, 11:13

      Теперь сделаем ставку на лигу чемпионов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 24 сентября 2017, 11:00

      Если в Ливерпуле читают ,,Бомбардир,, вот
      все эти наши дисскусии,то проанализировав этот поток пессимизма ,
      глядишь выставят против Спартака дубль,чем не шанс для Карреры!
      ...шютка..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +158

      Эхнатон > alex1951 24 сентября 2017, 11:03

      Был бы шанс, если бы дубль Ливера был сравним с Анжи. А так на дубль ставлю фору -1,5

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Эхнатон 24 сентября 2017, 11:22

      Ну .вооот .только губищу раскатал ,как тут такая ...оппа! :0)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 24 сентября 2017, 10:51

      Наверное это самый точный диагноз заболевшему сегодня Спартаку...
      Просто и точно,как всё гениальное..

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11