Ветеран ЦСКА: «Спартаковцы после чемпионства решили, что теперь они большие мастера»

Бывший игрок и тренер ЦСКА Борис Копейкин дал оценку игре «Спартака» в нынешнем сезоне. По мнению ветерана, красно-белые действуют на поле без азарта.

«Есть хороший подбор футболистов – но нет команды. Видно, в коллективе что-то не в порядке, глаза потухшие, не дорабатывают. В прошлом сезоне спартаковцы рвали-метали, выгрызали мяч на каждом клочке поля. Был азарт, кураж. А сейчас ничего не осталось. Играют безобразно!

Спартаковцы после прошлого успеха решили, что теперь они большие мастера. Едва дали слабину, сразу посыпались. Забыли, что золото им принесла не великая игра, а мотивация и самоотдача. Плюс, конечно, потери в составе не могли не сказаться. Травм в этом сезоне многовато», – заявил Копейкин.

«Спартак» после 11 сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.