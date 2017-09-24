Бакаев: «При такой нашей игре «Ливерпуль» забьет «Спартаку» пять мячей»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев выразил мнение, что с текущей игрой московский клуб может пропустить пять голов от «Ливерпуля» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, встреча пройдет 26 сентября на «Открытие Арене» и начнется в 21:45 по московскому времени.

– Что будет с «Ливерпулем» 26 сентября?

– Сложно сказать. Отдадим все силы для победы. Постараемся не допускать грубых ошибок, потому что соперник столь высокого уровня при такой нашей игре забьет нам пять мячей, а не два. Сделаем выводы и выложимся на сто процентов.