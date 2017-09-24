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    Бакаев: «При такой нашей игре «Ливерпуль» забьет «Спартаку» пять мячей»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев выразил мнение, что с текущей игрой московский клуб может пропустить пять голов от «Ливерпуля» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Напомним, встреча пройдет 26 сентября на «Открытие Арене» и начнется в 21:45 по московскому времени.

    – Что будет с «Ливерпулем» 26 сентября?

    – Сложно сказать. Отдадим все силы для победы. Постараемся не допускать грубых ошибок, потому что соперник столь высокого уровня при такой нашей игре забьет нам пять мячей, а не два. Сделаем выводы и выложимся на сто процентов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.09.2017 00:47
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 25 сентября 2017, 18:33

      только самоотдачей и полной на 200% заряженностью на игру Спартак смягчит сердца болельщиков...Ну а если выйдет из группы -то и простят провал в ЧР...мы ж отходчивые....(

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 25 сентября 2017, 16:13

      Вот истину гласит,слабы мы,хотя Ливерпуль не тот,мы так вообще.......

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 сентября 2017, 13:38

      Просмотрел Ливер-Лестер,они тоже далеко не безгрешны конечно(особенно Миньоле на любых выходах,что ногами - что руками)но не так как Спартак.И играют на другой скорости что в атаке,что в контратаке.Опять надеется на судью и шальной гол в концовке?Не прокатит!Надеюсь Промес всё же выйдет,иначе без игры в атаке точно пять получат,особенно в концовке.

      0
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      Рейтинг: +110

      Firevet 24 сентября 2017, 10:32

      Да хоть 10, главное чтоб небыло как последние разы, 2:0 спартак, а потом 2:10 в пользу ливера

      0
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      Рейтинг: +30

      Ara 47 24 сентября 2017, 10:08

      Купили бы Гацкана в обороне был бы порядок, Самедов вообще ни какой пользы пи какого обострения дайте шанс Давыдову у техника не хуже чем у Головина

      0
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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 24 сентября 2017, 09:55

      Оборона, как решето у Спартака. Прихожу к мнению, что проблемы внутри коллектива,идёт внутренний передел влияния в обороне нет явного лидера, вожака, кто бы мог по настоящему осадить,повести за собой! В этом плане Гарай со своим опытом бы очень пригодился.

      0
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 24 сентября 2017, 03:40

      А в Питере-пять, в Питере- пять.)

      -1
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > RotBerg 24 сентября 2017, 11:07

      ты это недавнее 3-2 вспомнил? соболезнуем.

      4
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 сентября 2017, 01:28

      Ребров -.....трудно сказать, ты-....сложно сказать...Ливер скоро подъедет, ему всё просто будет сказать

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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 24 сентября 2017, 00:51

      *ля! играйте лучше! не теряйте концентрацию!

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