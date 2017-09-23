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    Ребров: «В нынешнем сезоне «Спартак» перестает играть после 60 минут матча»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров прокомментировал итог матча 11-го тура РФПЛ, в котором московский клуб в добавленное время ушел от поражения против «Анжи» (2:2).

    После данного результата действующий чемпион России набрал 14 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

    «После игры нет никаких двояких чувств, есть только разочарование. После неудачной серии мы обязаны были победить любой ценой, но, к сожалению, снова не смогли порадовать болельщиков.

    Трудно сказать, почему команда в нынешнем сезоне перестает играть после 60 минут матча, но это так. Я согласен с тренером, что «Спартак» пропустил детские голы. Нам всем нужно работать, чтобы исправить ситуацию», – сказал Ребров.

    Фееричный Адриано и грустный Зобнин. Как «Спартак» снова не смог победить

    Источник: ТАСС

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    23.09.2017 23:13
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 24 сентября 2017, 21:05

      "Спартак" с начала этого чемпионата потерял столько же очков, сколько за весь прошлый чемпионат.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8025

      nik55 24 сентября 2017, 16:58

      и не только после 60

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 24 сентября 2017, 15:18

      Хроническое постоянство.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 сентября 2017, 10:56

      После игры правильные вещи говорят, а в следующем матче опять одно и тоже.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 24 сентября 2017, 09:31

      Правильные слова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 24 сентября 2017, 07:52

      Частенько я стал слышать эту песенку про разочарование и работу.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -19

      Пестрый 24 сентября 2017, 07:38

      Не гоните на Реброва) два удара в створ один гол это его уровень))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 24 сентября 2017, 07:20

      Ты, Зина, лучше помолчала бы
      Накрылась премия в квартал.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 24 сентября 2017, 07:13

      Прискорбно все это...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > mialkov 24 сентября 2017, 07:21

      Это довольно мягко сказано.

      12
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    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 24 сентября 2017, 07:04

      Капитанская повязка дошла до самого пропускающего вратаря в истории команды, это что за хрень?

      13
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > mopecekca 25 сентября 2017, 14:19

      Похоже, что так и есть, к сожалению.

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