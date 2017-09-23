Ребров: «В нынешнем сезоне «Спартак» перестает играть после 60 минут матча»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров прокомментировал итог матча 11-го тура РФПЛ, в котором московский клуб в добавленное время ушел от поражения против «Анжи» (2:2).

После данного результата действующий чемпион России набрал 14 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

«После игры нет никаких двояких чувств, есть только разочарование. После неудачной серии мы обязаны были победить любой ценой, но, к сожалению, снова не смогли порадовать болельщиков.

Трудно сказать, почему команда в нынешнем сезоне перестает играть после 60 минут матча, но это так. Я согласен с тренером, что «Спартак» пропустил детские голы. Нам всем нужно работать, чтобы исправить ситуацию», – сказал Ребров.

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