«Спартак» и «Анжи» забили четыре гола

Радует только одно- смогли отыграться, не сдулись. За это похвала. А вот по самой игре один ужос.
Сегодня в Москве прошел матч 11-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Анжи». Встреча завершилась вничью – 2:2.
«Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Представляем вашему вниманию все забитые мячи игры.
1:0 – Адриано, 14 (с пенальти)
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— РФПЛ (@rfpl) 23 сентября 2017 г.
1:1 – Самараджич, 74
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— РФПЛ (@rfpl) 23 сентября 2017 г.
1:2 – Кацаев, 78
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— РФПЛ (@rfpl) 23 сентября 2017 г.
2:2 – Мельгарехо, 90+2
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— РФПЛ (@rfpl) 23 сентября 2017 г.