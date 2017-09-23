«Спартак» и «Анжи» забили четыре гола

Сегодня в Москве прошел матч 11-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Анжи». Встреча завершилась вничью – 2:2.

«Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Представляем вашему вниманию все забитые мячи игры.

1:0 – Адриано, 14 (с пенальти)

twit text — РФПЛ (@rfpl) 23 сентября 2017 г.

1:1 – Самараджич, 74

twit text — РФПЛ (@rfpl) 23 сентября 2017 г.

1:2 – Кацаев, 78

twit text — РФПЛ (@rfpl) 23 сентября 2017 г.

2:2 – Мельгарехо, 90+2