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    «Спартак» и «Анжи» забили четыре гола

    Сегодня в Москве прошел матч 11-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Анжи». Встреча завершилась вничью – 2:2.

    «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Представляем вашему вниманию все забитые мячи игры.

    1:0 – Адриано, 14 (с пенальти)

    1:1 – Самараджич, 74

    1:2 – Кацаев, 78

    2:2 – Мельгарехо, 90+2

    Источник: Twitter

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    23.09.2017 20:56
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    Комментарии84
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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 24 сентября 2017, 17:19

      Радует только одно- смогли отыграться, не сдулись. За это похвала. А вот по самой игре один ужос.

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 24 сентября 2017, 12:49

      Осталось теперь с Уралом ещё обосраться.

      1
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri > DZHEK_VOROBEY1987 24 сентября 2017, 23:51

      Гря поитальянски, обосрацци

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      Рейтинг: +240

      _LM_ 24 сентября 2017, 12:30

      Хотелось видеть реального конкурента в РФПЛ в лице спартака, но кажется чемпионство - это просто случайность и приятное стечение обстоятельств, когда хандрили все реальные претенденты в прошлом году. Но в игре мясных для болельщиков есть и приятный момент...большое обилие голов. "Спасибо центру за это" @Гуф))))

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      Рейтинг: +422

      TRELL 24 сентября 2017, 00:28

      Анжи красавцы! Защита Спартака-жесть...)

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      Рейтинг: +678

      Пастырь 23 сентября 2017, 23:45

      Впечатление от игры-ВСЕ ОЧЕНЬ ГРУСТНО

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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 23 сентября 2017, 23:32

      пока коррупция есть в стране пока рубят деньги кому попало не видать ничего игра сборной России это пример всему ни Зенит ни Цска ни Спартак кто либо не был в ЛЧ ничего не сделает хотя такой ресурс в стране видно что футбол в России не развивается Каррера тут не виноват сколько тренеров поменялось польза??? смотришь другие лиги там конкретно газон зубами кушают а тут противно становиться футбол смотреть никакой самоотдачи играют по кайфу!!! мертвые игры пошли

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 23 сентября 2017, 23:12

      "Спартак" и "Ливерпуль" забьют намного больше. )

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 23 сентября 2017, 21:59

      Если руководство Спартака решит уволить Карреру - это будет величайшей глупостью с их стороны... Каррера нужен для РФПЛ в целом. Вам всем просто нужно перетерпеть этот сезон "на зубах"..., а так начнется очередная тренерская чехорда, и потеряем еще одну команду с которой интересно противоборствовать...

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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 23 сентября 2017, 21:42

      Сливают. Видимо, уже даже руководство спартака знает имя нового главного тренера.

      -1
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 23 сентября 2017, 21:40

      Каррера наверно опять спешил на Туринское дерби и не увидел как Спартак сровнял счёт))

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