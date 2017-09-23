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    Жамалетдинов: «ЦСКА будет непросто в матче с «Динамо»

    Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России против московского «Динамо». Напомним, встреча пройдет сегодня на «Арене Химки» и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Я еще не участвовал в московских дерби за основную команду — надеюсь, что в игре с «Динамо» такой шанс будет.

    Матчи с ними простыми не бывают, в какой бы форме не находился соперник, так что будет нелегко, но турнирная ситуация не позволяет нам терять очки», – сказал Жамалетдинов.

    Что случится в новом туре РФПЛ? У нас знают ответы

    Источник: ПФК ЦСКА

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    23.09.2017 11:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 23 сентября 2017, 16:29

      Тимур! Легко теперь будет только во дворе, играя с ребятами на газировку! Удачи! :-)))

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 23 сентября 2017, 14:28

      С Манчестером будет не просто...А если Динамо бояться (при всем уважении к динамикам) нехер вообще на поле выходить..

      1
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      Рейтинг: +2229

      river31 23 сентября 2017, 13:03

      Удачи парни!

      1
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 23 сентября 2017, 12:49

      ЦВБП

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 23 сентября 2017, 12:44

      А с кем сщас просто? В Курске и то опрофанились!!! Полная самоотдача иначе ни как!!!

      1
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      Рейтинг: +387

      petlyra 23 сентября 2017, 12:31

      Только полная самоотдача в каждой игре позволит молодым игрокам расти в профессиональном отношении, застолбить место в основе, принести пользу и себе и клубу.

      2
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 23 сентября 2017, 11:56

      Работайте лучше., и победа будет Ваша!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 сентября 2017, 11:27

      Плохо или хорошо, но лёгких матчей, в которых победа давалась бы без сильного напряга, в этом сезоне не было... Победы даются колоссальным напряжением сил, а некоторого бывалого превосходства в отдельных матчах нет и, наверное, не предвидится... А очки набирать надо и столбить приличное место по итогам сезона НАДО!!...

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