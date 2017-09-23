Жамалетдинов: «ЦСКА будет непросто в матче с «Динамо»

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России против московского «Динамо». Напомним, встреча пройдет сегодня на «Арене Химки» и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Я еще не участвовал в московских дерби за основную команду — надеюсь, что в игре с «Динамо» такой шанс будет.

Матчи с ними простыми не бывают, в какой бы форме не находился соперник, так что будет нелегко, но турнирная ситуация не позволяет нам терять очки», – сказал Жамалетдинов.

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