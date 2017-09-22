ФИФА объявила претендентов на премию Пушкаша

Я бы сказал что Гол Манджукича в Финале ЛЧ туда сюда, но он ничем не помог Юве, так что тут уже ставим чисто за красоту и эластичность , а в этом я так думаю не каждый вратарь может забивать и тем более на посл минутах и через себя, номер один думаю определили, а голы Жиру и Гол молодого игрока Барселоны (б) думаю лучше всех остальных
ФИФА назвала имена претендентов на премию Ференца Пушкаша за лучший гол прошлого сезона.
Победитель будет выбран с помощью онлайн-голосования болельщиков. Вручение награды состоится 23 октября в Лондоне.
Полный список претендентов на премию выглядит следующим образом:
Кевин-Принс Боатенг («Лас-Пальмас»)
Алехандро Камарго («Универсидад де Консепсьон»)
Дейна Кастелланос (Венесуэла U-17)
Мусса Дембеле («Селтик»)
Оливье Жиру («Арсенал»)
Авилес Уртадо («Тихуана»)
Марио Манджукич («Ювентус»)
Оскарине Масулуке («Барока»)
Неманья Матич («Челси»)
Хорди Мбула («Барселона» U-19)