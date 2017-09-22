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    ФИФА объявила претендентов на премию Пушкаша

    ФИФА назвала имена претендентов на премию Ференца Пушкаша за лучший гол прошлого сезона.

    Победитель будет выбран с помощью онлайн-голосования болельщиков. Вручение награды состоится 23 октября в Лондоне.

    Полный список претендентов на премию выглядит следующим образом:

    Кевин-Принс Боатенг («Лас-Пальмас»)

    Алехандро Камарго («Универсидад де Консепсьон»)

    Дейна Кастелланос (Венесуэла U-17)

    Мусса Дембеле («Селтик»)

    Оливье Жиру («Арсенал»)

    Авилес Уртадо («Тихуана»)

    Марио Манджукич («Ювентус»)

    Оскарине Масулуке («Барока»)

    Неманья Матич («Челси»)

    Хорди Мбула («Барселона» U-19)

    ВИДЕО

    Источник: ФИФА

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    22.09.2017 18:02
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +906

      Football06 23 сентября 2017, 21:28

      Я бы сказал что Гол Манджукича в Финале ЛЧ туда сюда, но он ничем не помог Юве, так что тут уже ставим чисто за красоту и эластичность , а в этом я так думаю не каждый вратарь может забивать и тем более на посл минутах и через себя, номер один думаю определили, а голы Жиру и Гол молодого игрока Барселоны (б) думаю лучше всех остальных

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 сентября 2017, 00:14

      Манджукич, Жиру и последний - паренек из Барсы. От 1 места до 3го.

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 23 сентября 2017, 00:00

      Голы в студию!

      -1
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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 22 сентября 2017, 22:22

      Однозначно удар скорпиона от Жиру!!!

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 22 сентября 2017, 20:23

      Манджукич или Матич

      2
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      Рейтинг: +28

      Trahmaster 22 сентября 2017, 18:53

      Манджукич. Помню как он забил Реалу. Красиво.

      2
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      Рейтинг: +826

      alex kidn > Trahmaster 22 сентября 2017, 19:36

      Манджукич, потому что это финал лиги чемпионов

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 22 сентября 2017, 18:42

      Из всех видео выделил бы индивудуальный гол молодого игрока Барселоны, а так ппонравились голы Жиру и Вратаря

      2
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