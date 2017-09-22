Промес, Дзагоев, Кокорин и Смолов – номинанты на премию «Джентльмен года»

Газета «Комсомольская правда» назвала номинантов на ежегодную футбольную премию «Джентльмен года»-2017, которая носит имя Федора Черенкова.

Премия будет вручена в начале декабря. Пятерка лучших претендентов определится по итогам народного голосования. Победителя выберет экспертное жюри.

Номинанты: Квинси Промес, Артем Ребров, Зе Луиш (все – «Спартак»), Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Алан Дзагоев (все – ЦСКА), Александр Кокорин, Доменико Кришито, Юрий Жирков (все – «Зенит»), Федор Смолов, Юрий Газинский (оба – «Краснодар»), Олег Иванов («Ахмат»), Тимофей Калачев («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин»), Александр Беленов («Уфа»), Кирилл Панченко («Динамо»), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Павел Яковлев («Анжи»), Владимир Ильин («Урал»), Антон Заболотный («Тосно»), Гилерме, Ведран Чорлука (оба – «Локомотив»).

В прошлом году обладателем премии стал Артем Дзюба.