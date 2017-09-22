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    Промес, Дзагоев, Кокорин и Смолов – номинанты на премию «Джентльмен года»

    Газета «Комсомольская правда» назвала номинантов на ежегодную футбольную премию «Джентльмен года»-2017, которая носит имя Федора Черенкова.

    Премия будет вручена в начале декабря. Пятерка лучших претендентов определится по итогам народного голосования. Победителя выберет экспертное жюри.

    Номинанты: Квинси Промес, Артем Ребров, Зе Луиш (все – «Спартак»), Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Алан Дзагоев (все – ЦСКА), Александр Кокорин, Доменико Кришито, Юрий Жирков (все – «Зенит»), Федор Смолов, Юрий Газинский (оба – «Краснодар»), Олег Иванов («Ахмат»), Тимофей Калачев («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин»), Александр Беленов («Уфа»), Кирилл Панченко («Динамо»), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Павел Яковлев («Анжи»), Владимир Ильин («Урал»), Антон Заболотный («Тосно»), Гилерме, Ведран Чорлука (оба – «Локомотив»).

    В прошлом году обладателем премии стал Артем Дзюба.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    22.09.2017 15:08
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 24 сентября 2017, 10:07

      Я за Чорлуку и Промеса)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 24 сентября 2017, 06:44

      Чарли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 23 сентября 2017, 10:28

      ytn

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 22 сентября 2017, 22:50

      кокорин и мамаев джентельмены удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 22 сентября 2017, 20:30

      А какие КРИТЕРИИ ВЫБОРА? !?!?!
      В чём заключается ДЖЕНТЕЛЬМЕНСТВО? ??

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +423

      Drapik 22 сентября 2017, 19:39

      какая-то херня

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      богатяновский 22 сентября 2017, 19:35

      из всех только калачёв ведёт себя по-джентельменски тобишь культурно остальные шляпа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 сентября 2017, 16:14

      Кришито - он по русски не очень.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 сентября 2017, 15:41

      Что бы не девальвировать футбольную премию, необходимо чётко разделять понятия "джентльмен" и "футболист-спортсмен"!! Спортивные и клубные пристрастия не должны перевесить суть выбора!! Ведь не многие оспорят, что Сергей Семак джентльмен!!.. Предположу Беленова!
      "Если человек не джентльмен по своим душевным качествам, то это сказывается и во внешности, и в манерах!..." (Чарльз Диккенс)

      5
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      Рейтинг: +8025

      nik55 22 сентября 2017, 15:35

      Артем Дзюба.------трепло года

      3
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