Геркус: «Матч с «Крыльями»? Это был настоящий бой, триллер»

Какой триллер? Обычный слив! "Локо" опять показывает то, что он не может достойно сражаться в нескольких турнирах одновременно. Ему пока, гипотетически, конечно, светит чемпионство в России и он слил кубок, быстренько сольёт Лигу Европы, а в результате и ЧР не выдержит.
Президент «Локомотива» Илья Геркус остался доволен самоотдачей игроков команды в матче 1/16 финала Кубка России с «Крыльями Советов» (2:3).
Напомним, что железнодорожники потерпели в этой встрече поражение в дополнительное время и покинули турнир.
«Сложно комментировать вчерашнюю игру... Нужно пережить это поражение, это был настоящий бой, настоящий триллер. Ребята сражались и отдали все силы. Мы уступили, но двигаемся дальше. Готовимся к важнейшему матчу с «Ростовом».
Спасибо замечательным нашим болельщикам, которые поддерживали команду на стадионе и у экранов!» – сообщил Геркус на своей странице в инстаграме.