Геркус: «Матч с «Крыльями»? Это был настоящий бой, триллер»

Президент «Локомотива» Илья Геркус остался доволен самоотдачей игроков команды в матче 1/16 финала Кубка России с «Крыльями Советов» (2:3).

Напомним, что железнодорожники потерпели в этой встрече поражение в дополнительное время и покинули турнир.

«Сложно комментировать вчерашнюю игру... Нужно пережить это поражение, это был настоящий бой, настоящий триллер. Ребята сражались и отдали все силы. Мы уступили, но двигаемся дальше. Готовимся к важнейшему матчу с «Ростовом».

Спасибо замечательным нашим болельщикам, которые поддерживали команду на стадионе и у экранов!» – сообщил Геркус на своей странице в инстаграме.