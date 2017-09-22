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    Геркус: «Матч с «Крыльями»? Это был настоящий бой, триллер»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус остался доволен самоотдачей игроков команды в матче 1/16 финала Кубка России с «Крыльями Советов» (2:3).

    Напомним, что железнодорожники потерпели в этой встрече поражение в дополнительное время и покинули турнир.

    «Сложно комментировать вчерашнюю игру... Нужно пережить это поражение, это был настоящий бой, настоящий триллер. Ребята сражались и отдали все силы. Мы уступили, но двигаемся дальше. Готовимся к важнейшему матчу с «Ростовом».

    Спасибо замечательным нашим болельщикам, которые поддерживали команду на стадионе и у экранов!» – сообщил Геркус на своей странице в инстаграме.

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    Источник: Instagram

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    22.09.2017 12:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 23 сентября 2017, 17:05

      Какой триллер? Обычный слив! "Локо" опять показывает то, что он не может достойно сражаться в нескольких турнирах одновременно. Ему пока, гипотетически, конечно, светит чемпионство в России и он слил кубок, быстренько сольёт Лигу Европы, а в результате и ЧР не выдержит.

      2
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 22 сентября 2017, 19:50

      Крылья теперь фаворит Кубка! Действующего обладателя обыграли.

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 22 сентября 2017, 15:37

      Перерыв вообще не пошел Локо на пользу, уже 4 матч команда не может выиграть. Это очень настораживает,теперь будет очень тяжёлая игра в Ростове, и если там не удастся взять очки, то бороться даже за 5 место будет практически невозможно.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 сентября 2017, 13:08

      Все младшие футбольные братья вышили очень мотивированно и ответственно на кубковые матчи со старшими по рангу!!... Младшие бились и рубились, а старшие интерес выгадывали, хотели малой кровью достичь желаемого... Не у всех получилось...

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 сентября 2017, 13:05

      К концу сезона могут и пожалеть!

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