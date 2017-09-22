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    Башкиров: «Крылья» хотят занять первое место в ФНЛ и выиграть кубок»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров назвал важным не свой гол в матче 1/16 финала Кубка России с «Локомотивом», а Данилы Кленкина. Он также отметил характер своей команды.

    Матч 1/16 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Локомотив» закончился со счетом 3:2 в дополнительное время.

    – Вы забили важный гол...

    – Да не, важный гол забил Кленкин.

    – Тем не менее, ваш гол, мне кажется, был очень важным. Он позволил «Крыльям» почувствовать себя увереннее. Какие эмоции вы испытали в тот момент и что чувствуете сейчас?

    – Я счастлив. Считаю, что сегодня самое главное, что, пропустив очень обидный гол на 92-й минуте, мы проявили свой характер. Все отдавались за себя, за партнера и не жалели никаких сил. Мы заслужили эту победу.

    – Сегодня несколько раз менялась схема игры «Крыльев». В частности, вы уходили на позицию левого защитника. Насколько гармонично удалось вам вписаться в новую схему по ходу встречи?

    – Я не играл до этого левого защитника в схеме с пятью защитниками, поэтому какое-то время ушло на адаптацию. Но мне помогла взаимозаменяемость каждого игрока, которая есть у нас. Все друг другу помогали. Слава Зинков сыграл сначала слева, потом я. Это только демонстрирует, что каждый из нас готов сыграть на любой позиции и готов проявить свой характер.

    – У вас лед на ноге – получили травму?

    – Нет, просто попало немножко по ноге, ушиб. Травмы нет, все хорошо.

    – Можно сказать, что сегодняшняя игра была самой важной на данный момент? Или встреча с «Енисеем» важнее?

    – Каждая игра важная. Мы хотим занять первое место в ФНЛ, мы хотим выиграть кубок.

    Источник: Rusfootball.info

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    22.09.2017 10:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 22 сентября 2017, 15:18

      Молодец Тихонов, делает КОМАНДУ! Думаю, обе задачи для Крыс выполнимы - и в премьеру выйдут и Кубок взять с таким отношением к кубку команд вышего дивизиона тоже реально. В любм случае, чем выше цель себе ставишь, чем вше будет результат, даже если главная цель не будет достигнута. Не зря сейчас лидируют две команды Тихонова: бывшая Енисей и нынешняя - Крылья! Тихонов передал Аленичеву прекрасную команду.

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 22 сентября 2017, 13:15

      Осталось уговорить Рубин и Спартак

      0
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 22 сентября 2017, 12:43

      и замахнутся на Лигу,нашу,Европы )

      2
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      Рейтинг: +62

      nik33 22 сентября 2017, 11:56

      Практика показывает: Что бы играть на два фронта нужно иметь достаточную скамейку запасных игроков.А если этой самой скамейки нет то и шансов нет.Вспомните Ротор.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 сентября 2017, 11:25

      Хотеть не вредно.

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