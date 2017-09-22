Башкиров: «Крылья» хотят занять первое место в ФНЛ и выиграть кубок»

Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров назвал важным не свой гол в матче 1/16 финала Кубка России с «Локомотивом», а Данилы Кленкина. Он также отметил характер своей команды.

Матч 1/16 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Локомотив» закончился со счетом 3:2 в дополнительное время.

– Вы забили важный гол...

– Да не, важный гол забил Кленкин.

– Тем не менее, ваш гол, мне кажется, был очень важным. Он позволил «Крыльям» почувствовать себя увереннее. Какие эмоции вы испытали в тот момент и что чувствуете сейчас?

– Я счастлив. Считаю, что сегодня самое главное, что, пропустив очень обидный гол на 92-й минуте, мы проявили свой характер. Все отдавались за себя, за партнера и не жалели никаких сил. Мы заслужили эту победу.

– Сегодня несколько раз менялась схема игры «Крыльев». В частности, вы уходили на позицию левого защитника. Насколько гармонично удалось вам вписаться в новую схему по ходу встречи?

– Я не играл до этого левого защитника в схеме с пятью защитниками, поэтому какое-то время ушло на адаптацию. Но мне помогла взаимозаменяемость каждого игрока, которая есть у нас. Все друг другу помогали. Слава Зинков сыграл сначала слева, потом я. Это только демонстрирует, что каждый из нас готов сыграть на любой позиции и готов проявить свой характер.

– У вас лед на ноге – получили травму?

– Нет, просто попало немножко по ноге, ушиб. Травмы нет, все хорошо.

– Можно сказать, что сегодняшняя игра была самой важной на данный момент? Или встреча с «Енисеем» важнее?

– Каждая игра важная. Мы хотим занять первое место в ФНЛ, мы хотим выиграть кубок.