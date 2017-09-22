Ткаченко: «У Головина есть потенциал для того, чтобы заиграть в любой команде мира»

Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко считает, что полузащитник ЦСКА Александр Головин может успешно продолжить карьеру в серьезном зарубежном клубе. Ранее сообщалось о пристальном интересе к российскому игроку со стороны лондонского «Арсенала».

– Потянул бы Головин в лондонском «Арсенале»?

– Интерес к нему оттуда – это правда. Что с ним там было б? Помню, какими уезжали в Англию Видич и Иванович – многие не верили в успех, на первых порах оба смотрелись неважно. Но впоследствии стали лучшими в «МЮ» и «Челси»! И у Головина есть потенциал для того, чтобы заиграть в любой команде мира. Я в этом уверен.

– Не кажется, что менять клуб после ЧМ-2018 ему может быть хуже?

– Кажется. Так бывает, ведь основные выводы будут делать по международным кампаниям. К примеру, о Промесе будут судить не по 50 голам в РФПЛ, а по игре «Спартака» с «Ливерпулем». Или Голландии с Францией.