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    Ткаченко: «У Головина есть потенциал для того, чтобы заиграть в любой команде мира»

    Глава компании ProSportsManagement Герман Ткаченко считает, что полузащитник ЦСКА Александр Головин может успешно продолжить карьеру в серьезном зарубежном клубе. Ранее сообщалось о пристальном интересе к российскому игроку со стороны лондонского «Арсенала».

    – Потянул бы Головин в лондонском «Арсенале»?

    – Интерес к нему оттуда – это правда. Что с ним там было б? Помню, какими уезжали в Англию Видич и Иванович – многие не верили в успех, на первых порах оба смотрелись неважно. Но впоследствии стали лучшими в «МЮ» и «Челси»! И у Головина есть потенциал для того, чтобы заиграть в любой команде мира. Я в этом уверен.

    – Не кажется, что менять клуб после ЧМ-2018 ему может быть хуже?

    – Кажется. Так бывает, ведь основные выводы будут делать по международным кампаниям. К примеру, о Промесе будут судить не по 50 голам в РФПЛ, а по игре «Спартака» с «Ливерпулем». Или Голландии с Францией.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.09.2017 09:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 сентября 2017, 00:57

      Жаль, что потенциал нельзя продавать отдельно от игрока....

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 22 сентября 2017, 10:05

      Просто надо пахать вплоть до завершения карьеры. Тогда будет толк.

      2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > bset 22 сентября 2017, 16:15

      этот не пахарь и играет грязно,подставит в лч как пить дать

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