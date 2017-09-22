Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бензема: «Команда важнее амбиций отдельного игрока»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о своем видении позиции форварда на поле.

    «Эта позиция зависит от того, как ты воспринимаешь футбол в целом. Для меня нападающий не только тот, кто забивает. Ты должен участвовать в командной игре и открывать свободные зоны для одноклубников.

    Знаю, что есть те, кто критикует меня за то, что я не забиваю кучу голов. Но я вижу в футболе больше. Всегда думаю о команде, которая важнее амбиций отдельного игрока.

    Да, я много работаю над тем, чтобы увеличить свою результативность, но форвард также должен уметь двигаться на поле и делать голевые передачи», – заявил Бензема.

    В текущем сезоне 29-летний нападающий провел в испанской Примере три матча, записав на свой счет результативную передачу.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2017 09:21
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +202

      Ronko 22 сентября 2017, 11:22

      В плане подыгрыша к Бензема нет вопросов, он хорош. Сколько 100% моментов он упускает - вот в чем вопрос.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11