Бензема: «Команда важнее амбиций отдельного игрока»

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о своем видении позиции форварда на поле.

«Эта позиция зависит от того, как ты воспринимаешь футбол в целом. Для меня нападающий не только тот, кто забивает. Ты должен участвовать в командной игре и открывать свободные зоны для одноклубников.

Знаю, что есть те, кто критикует меня за то, что я не забиваю кучу голов. Но я вижу в футболе больше. Всегда думаю о команде, которая важнее амбиций отдельного игрока.

Да, я много работаю над тем, чтобы увеличить свою результативность, но форвард также должен уметь двигаться на поле и делать голевые передачи», – заявил Бензема.

В текущем сезоне 29-летний нападающий провел в испанской Примере три матча, записав на свой счет результативную передачу.