Мексиканский клуб открыл на стадионе убежище для пострадавших при землетрясении

Мексиканский «Атлетико Сакатепек» из штата Морело открыл вход на стадион имени Агустино Диаса для пострадавших при вчерашнем землетрясении. Для жертв происшествия установлены палатки на газоне арены.
Согласно Associated Press, в результате происшествия погибло не менее 248-ми человек. Магнитуда толчков составила 7,1 балла.
Вчера «Бомбардир» писал о том, что национальная федерация футбола перенесла матчи кубка.
El Estadio Coruco Díaz convertido en albergue para apoyar a los afectados por el sismo en Morelos. QUÉ IMAGEN. #FuerzaMéxico pic.twitter.com/cMBjg9QFku— Invictos (@InvictosSomos) 21 сентября 2017 г.