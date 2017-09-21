Мексиканский клуб открыл на стадионе убежище для пострадавших при землетрясении

Мексиканский «Атлетико Сакатепек» из штата Морело открыл вход на стадион имени Агустино Диаса для пострадавших при вчерашнем землетрясении. Для жертв происшествия установлены палатки на газоне арены.

Согласно Associated Press, в результате происшествия погибло не менее 248-ми человек. Магнитуда толчков составила 7,1 балла.

Вчера «Бомбардир» писал о том, что национальная федерация футбола перенесла матчи кубка.