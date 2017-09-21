Орлов: «Дзюба понял, что есть конкуренция. Теперь он возвращается назад, когда теряет мяч»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов остался доволен тем, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба вернулся в основной состав петербургской команды. По мнению Орлова, форвард еще принесет пользу сине-бело-голубым.

«Здорово, что Артем в последних матчах стал выходить на поле. Он особенно нужен в условиях российского чемпионата. Защитники здесь выстраивают «автобусы» у своих ворот, и важны габариты Дзюбы.

Артем понял, что есть конкуренция. Теперь он, потеряв мяч, изо всех сил бежит назад. Пока ему тяжеловато, но он еще будет полезен.

Дзюба неординарен, защитникам трудно против него играть. Он помогает при угловых у своих ворот, почти все мячи наверху выигрывает – это потрясающее качество, – сказал Орлов.