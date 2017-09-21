Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орлов: «Дзюба понял, что есть конкуренция. Теперь он возвращается назад, когда теряет мяч»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов остался доволен тем, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба вернулся в основной состав петербургской команды. По мнению Орлова, форвард еще принесет пользу сине-бело-голубым.

    «Здорово, что Артем в последних матчах стал выходить на поле. Он особенно нужен в условиях российского чемпионата. Защитники здесь выстраивают «автобусы» у своих ворот, и важны габариты Дзюбы.

    Артем понял, что есть конкуренция. Теперь он, потеряв мяч, изо всех сил бежит назад. Пока ему тяжеловато, но он еще будет полезен.

    Дзюба неординарен, защитникам трудно против него играть. Он помогает при угловых у своих ворот, почти все мячи наверху выигрывает – это потрясающее качество, – сказал Орлов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2017 18:12
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 сентября 2017, 01:23

      У дедушки рейнгольда есть мощный питерский противовес в лице гены

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 21 сентября 2017, 21:50

      А по-моему прикольный эксперимент наблюдает вся страна. Называется «Как из обезьяны можно сделать баклана».

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1310

      Taps 21 сентября 2017, 18:56

      Уберите этого драного баклана с его тупыми комментами !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 сентября 2017, 18:42

      бред полный бред с ним команда играет на одного меньше толку от него ноль

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 сентября 2017, 18:21

      Фамилия Дзюбы стала уже притчей и чем-то нарицательным... Нынче соглашусь с Геннадием Сергеевичем! Не знаю, что там понял Артём, но его самоотдача и желание быть полезным в крайних играх стали заметны... Думаю, что он ещё не сказал своего завершающего слова!!...))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 21 сентября 2017, 19:34

      И захочешь поумничать..ан-нет..
      Уже опередили...)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11