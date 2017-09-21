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    Вышел первый тизер фильма Козловского «Тренер» о российском футболе

    Сегодня появился первый тизер фильма Данилы Козловского «Тренер». Картина выйдет накануне чемпионата мира-2018 и расскажет о бывшем игроке сборной России, который стал тренером в региональном футбольном клубе «Метеор».

    Сам Козловский исполнит в этом фильме главную роль.

    «Я прочел множество книг о футболе, в том числе те, которые написаны легендарными тренерами и футболистами. Много общался с тренерами, судьями, игроками, менеджерами, комментаторами, врачами. Я даже стал одеваться как футболист: вдруг обнаружил у себя шесть пар кроссовок», – приводит слова актера tjournal.ru.

    Премьера «Тренера» намечена на 19 апреля 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2017 17:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 21 сентября 2017, 18:52

      Как будто посмотрел то, как кто-то в Фифу играет..хД

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 сентября 2017, 18:13

      Главное наших футболистов на главные роли не брать, иначе случится фиаско.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1282

      Джой 21 сентября 2017, 17:47

      ИнтЭрЭсно ИнтЭрЭсно

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 сентября 2017, 17:32

      Кому как, а мне Козловский импонирует!.. Хорош в своих ударных фильма!!.. Викинг спорный кинч... Про спорт классных фильмов не много и то, что потихоньку взялись выправлять эту ситуацию, просто замечательно!!!
      Тем более отечественный спорт даёт массу примеров и легенд!!.. Удачи на новом поприще и останавливаться не надо!!...))

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