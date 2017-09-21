Вышел первый тизер фильма Козловского «Тренер» о российском футболе

Сегодня появился первый тизер фильма Данилы Козловского «Тренер». Картина выйдет накануне чемпионата мира-2018 и расскажет о бывшем игроке сборной России, который стал тренером в региональном футбольном клубе «Метеор».

Сам Козловский исполнит в этом фильме главную роль.

«Я прочел множество книг о футболе, в том числе те, которые написаны легендарными тренерами и футболистами. Много общался с тренерами, судьями, игроками, менеджерами, комментаторами, врачами. Я даже стал одеваться как футболист: вдруг обнаружил у себя шесть пар кроссовок», – приводит слова актера tjournal.ru.

Премьера «Тренера» намечена на 19 апреля 2018 года.