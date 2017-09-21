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    Бензема заявил, что не одержим идеей возвращения в сборную Франции

    Нападающий «Реала» Карим Бензема выразил надежду, что он вернется в сборную Франции. При этом форвард подчеркнул, что не одержим этой идеей.

    «Футболист всегда должен верить. Я не могу сдаться. Но я не одержим.

    Есть тренер, которому делать выбор. Я же просто работаю и отдаю полностью свои силы на поле», – сказал Бензема.

    Напомним, что Бензема перестал вызываться в сборную Франции из-за скандала, связанного с его участием в деле о шантаже Матье Вальбуэна.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2017 16:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 сентября 2017, 16:49

      А как же гимн,а как же герб,а как же флаг трехколоровый...?

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