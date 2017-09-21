Бензема заявил, что не одержим идеей возвращения в сборную Франции

А как же гимн,а как же герб,а как же флаг трехколоровый...?
Нападающий «Реала» Карим Бензема выразил надежду, что он вернется в сборную Франции. При этом форвард подчеркнул, что не одержим этой идеей.
«Футболист всегда должен верить. Я не могу сдаться. Но я не одержим.
Есть тренер, которому делать выбор. Я же просто работаю и отдаю полностью свои силы на поле», – сказал Бензема.
Напомним, что Бензема перестал вызываться в сборную Франции из-за скандала, связанного с его участием в деле о шантаже Матье Вальбуэна.