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    «Реал» объявил о продлении контракта с Бензема, отступные игрока – 1 миллиард

    Нападающий «Реала» Карим Бензема продлил контракт с мадридским клубом. Как сообщается на официальном сайте сливочных, 29-летний француз подписал новое соглашение до 30 июня 2021 года.

    Предыдущий трудовой договор форварда истекал летом 2019 года.

    Ранее появилась информация, что отступные в новом контракте футболиста будут составлять 1 миллиард евро.

    Напомним, что Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. На его счету 182 гола и 104 результативные передачи в 371 матче.

    Источник: ФК «Реал»

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    21.09.2017 15:06
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 21 сентября 2017, 18:59

      Ну так и помрёт в Реале, вчера слли Бетису, бабло рубанули, теперь сквозь это бабло на отступные смотрят, приземлитесь

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 сентября 2017, 16:53

      сейчас Кокорин дороже стоит

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 сентября 2017, 16:52

      Да его и за сотню бакинских никто не купит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 сентября 2017, 16:43

      а 1млрд-это в тугриках или в мунгу..?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > koli4ka 21 сентября 2017, 16:53

      Давай лучше в конях сразу посчитаю

      -1
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk > koli4ka 22 сентября 2017, 05:11

      В зимбабвийских долларах наверно =)
      1 доллар Зимбабве (ZWL) равняется 0.18 российский рубль (RUB)

      0
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      Рейтинг: +16

      ElmaddinV 21 сентября 2017, 16:23

      Продать бы его, сверху накинуть и купить Обамеянга. Делать сумасшедшие отступные за такого игрока не вариант, хотябы потому что не получится проделать трансфер как у Неймара, а так написали бы отступные 130-170 млн. и можно было бы спихнуть богачам из Китая

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 21 сентября 2017, 16:14

      Вот это комплимент для бензема.

      0
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      Рейтинг: +95

      rasim05 21 сентября 2017, 16:13

      Маловато будет 1 миллиард, надо было 2 миллиарда, как минимум.

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 сентября 2017, 16:00

      Да кто его купит, если только он сам отступные заплатит.

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 21 сентября 2017, 15:32

      Можно было прописать и 100 миллиардов евро, суть от этого не изменится. Никто этого игрока за сумасшедшие деньги покупать не будет.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 сентября 2017, 15:26

      Судя по его игре и вечное нытье болельщиков Реала по этому поводу, видно Бензема не только Вальбуэна шантажировал, но еще и одного лысого мужичка )))

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