«Реал» объявил о продлении контракта с Бензема, отступные игрока – 1 миллиард

Нападающий «Реала» Карим Бензема продлил контракт с мадридским клубом. Как сообщается на официальном сайте сливочных, 29-летний француз подписал новое соглашение до 30 июня 2021 года.

Предыдущий трудовой договор форварда истекал летом 2019 года.

Ранее появилась информация, что отступные в новом контракте футболиста будут составлять 1 миллиард евро.

Напомним, что Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. На его счету 182 гола и 104 результативные передачи в 371 матче.