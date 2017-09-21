Форвард «Ливерпуля» Мане: «Знаю, что «Спартак» – хорошая команда, иначе бы они не играли в Лиге чемпионов»

Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком». Форвард отметил, что его команда постарается одержать победу над москвичами.

«Очень интересно играть в Лиге чемпионов, потому что это мечта каждого игрока в мире. Мы уже провели одну игру против «Севильи», но не добились того результата, который нам нужен.

Теперь «Ливерпуль» должен сыграть со «Спартаком». Почему бы нам не одержать в России победу? Знаю, что у них хорошая команда. Иначе они не выступали бы в Лиге чемпионов», – заявил Мане.

Напомним, матч «Спартак» – «Ливерпуль» состоится 26 сентября на «Открытие Арене» и начнется в 21:45 по московскому времени.