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    Форвард «Ливерпуля» Мане: «Знаю, что «Спартак» – хорошая команда, иначе бы они не играли в Лиге чемпионов»

    Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком». Форвард отметил, что его команда постарается одержать победу над москвичами.

    «Очень интересно играть в Лиге чемпионов, потому что это мечта каждого игрока в мире. Мы уже провели одну игру против «Севильи», но не добились того результата, который нам нужен.

    Теперь «Ливерпуль» должен сыграть со «Спартаком». Почему бы нам не одержать в России победу? Знаю, что у них хорошая команда. Иначе они не выступали бы в Лиге чемпионов», – заявил Мане.

    Напомним, матч «Спартак» – «Ливерпуль» состоится 26 сентября на «Открытие Арене» и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ESPN

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    21.09.2017 13:09
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +139

      богатяновский 22 сентября 2017, 19:44

      ливерпуль чпокнет спартак красиво с потягом вот увидите как гласит старая английская пословица со свиным рылом в калашный ряд не суйся

      0
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 22 сентября 2017, 17:59

      После первого матча Спартака в Лиге Чемпионов не охота за него болеть. Посмотрю конечно матч с Ливерпулем, но если мега настроя у команды не будет, то не вижу смысла тратить на них время.

      0
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      Рейтинг: +36

      evlev 22 сентября 2017, 15:18

      Статистику специально не смотрел. Просто помню, что для клубов СССР было в кайф играть с англичанами в кубках. мы их часто обыгрывали. (80-х годах). Так что обращать внимание на слова какого-то парня не стоит. Он не представляет. что такое Спартак.

      0
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      Рейтинг: +31

      crcaarod > evlev 22 сентября 2017, 16:57

      Да уж..лучше бы они нас недооценивали..

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 21 сентября 2017, 20:22

      Ну просто супер-клуб! Хороши ребята...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 сентября 2017, 20:09

      Прочь клубную неприязнь-болеем за Россию,и это все.

      3
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 21 сентября 2017, 15:12

      неужеле нечего было сказать

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +906

      Football06 21 сентября 2017, 15:06

      Россия вперёд, ничья победа главное очки набирать стабильно, а то что мы болеем за спартак, зенит или цска не имеет значения на Европейской арене, главное набирать очки, болеет за всех наших, и поддерживаем, а Спартаку победы ну хотя бы ничьи, главное чтоб после набранных очков, своим очком не понтовались))

      2
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 21 сентября 2017, 14:45

      Если так думать то и Карабах отличная команда?!)))

      5
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      Рейтинг: +5179

      Каратель > Alex ostrov 21 сентября 2017, 14:51

      если думать как ты,то начальную школу можно не освоить

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      TRELL 21 сентября 2017, 14:16

      Ливер сейчас слаб... Если Спартак не будет ошибаться в защите,то выиграет. На время еврокубков оставим клубную неприязнь, и будем болеть за наших!

      8
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 21 сентября 2017, 14:12

      Не все то золото, что блестит....

      0
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