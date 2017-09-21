Депутат Госдумы Лебедев: «Клубы РФПЛ относятся к матчам Кубка России как к тренировкам»

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев выразил свое недовольство отношением клубов РФПЛ к Кубку России.

Напомним, что вчера турнир покинули сразу шесть команд из высшего российского дивизиона.

«Последние несколько лет меня не покидает мысль, что интерес к Кубку России очень сильно упал. Команды, которые в чемпионате претендуют на самые высокие места, стараются выбыть как можно раньше. Победа дает возможность участия в Лиге Европы, но нашим топ-клубам это не надо, они борются за Лигу чемпионов. Вот и получается, что ведущие команды страны привозят вторые составы и относятся к матчам Кубка России как к очередной тренировке.

Чтобы вернуть интерес команд и зрителей, нужно вернуть систему с двумя матчами в розыгрыше. Один матч окончательно убил интригу и интерес. К примеру, вчерашняя игра «Авангарда» и ЦСКА – это случайность. Один матч – это всегда случай. Когда команды встречаются два раза, то это целое противостояние. Тогда зрительский интерес точно увеличится. Уверен, что на кубковые матчи московских клубов в Москве будут собираться стадионы, и сами команды не захотят в них отбывать номер. Если бы у ЦСКА была ответная игра, то при своих зрителях подопечные Гончаренко крупно бы обыграли «Авангард» и выставили основной состав. Да и финал Кубка России будет интереснее, если в нем будут играть «Зенит», «Локомотив», «Спартак» или ЦСКА», — сказал Лебедев.