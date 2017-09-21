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    Депутат Госдумы Лебедев: «Клубы РФПЛ относятся к матчам Кубка России как к тренировкам»

    Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев выразил свое недовольство отношением клубов РФПЛ к Кубку России.

    Напомним, что вчера турнир покинули сразу шесть команд из высшего российского дивизиона.

    «Последние несколько лет меня не покидает мысль, что интерес к Кубку России очень сильно упал. Команды, которые в чемпионате претендуют на самые высокие места, стараются выбыть как можно раньше. Победа дает возможность участия в Лиге Европы, но нашим топ-клубам это не надо, они борются за Лигу чемпионов. Вот и получается, что ведущие команды страны привозят вторые составы и относятся к матчам Кубка России как к очередной тренировке.

    Чтобы вернуть интерес команд и зрителей, нужно вернуть систему с двумя матчами в розыгрыше. Один матч окончательно убил интригу и интерес. К примеру, вчерашняя игра «Авангарда» и ЦСКА – это случайность. Один матч – это всегда случай. Когда команды встречаются два раза, то это целое противостояние. Тогда зрительский интерес точно увеличится. Уверен, что на кубковые матчи московских клубов в Москве будут собираться стадионы, и сами команды не захотят в них отбывать номер. Если бы у ЦСКА была ответная игра, то при своих зрителях подопечные Гончаренко крупно бы обыграли «Авангард» и выставили основной состав. Да и финал Кубка России будет интереснее, если в нем будут играть «Зенит», «Локомотив», «Спартак» или ЦСКА», — сказал Лебедев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2017 12:54
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 22 сентября 2017, 02:29

      Так подкинь денег в призовой фонд, вместо того, чтобы воровать и все сразу станут относиться серьёзнее.

      1
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      Рейтинг: +17836

      ilichkadr 21 сентября 2017, 22:52

      Кто бы сомневался, что турнир на кубок России мало кому нужен. Вчера турнир покинули сразу шесть команд из высшего российского дивизиона, а сегодня ещё три! Всё идет к тому, что кубок России должна выиграть команда из ФНЛ. Только при таком раскладе можно говорить. что футбол в России начал прогрессировать............

      0
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 21 сентября 2017, 21:50

      В том то и дело, что это кубок, ЦСКА бесспорно выиграет 9 матчей из 10 у Авангарда, но в кубке важен именно тот один матч.
      Никто не заставляет лидеров играть в кубке, можно и не заявляться.
      Это тот самый Лебедев, который смог языком Жиркова избить?

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 21 сентября 2017, 20:04

      Если бы ЦСКА было нужно,то им бы и одного матча хватило..

      3
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      Рейтинг: +901

      Krics 21 сентября 2017, 18:05

      Когда пироги печет сапожник..., депутат борись с бедностью в стране, а футболом профессионалы займуться, глядишь и заполняемость стадиков повыситься.

      2
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 21 сентября 2017, 16:37

      Так и есть.

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 21 сентября 2017, 16:36

      Собака лает, караван идет....

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 сентября 2017, 16:02

      Опять этот идиот, дайте ему в рыло.

      3
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 21 сентября 2017, 15:12

      В принципе согласен. Не пойму только, какое отношение к нашему футболу, имеет эта гнида политическая. Он хоть раз на игру ходил? Спросите его, с клюшками или без играют футболисты, этот деятель не ответит. Попиарится решил ? Пшел отсюда!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 сентября 2017, 14:58

      Раздался голос из толчка.

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