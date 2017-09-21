Ракитич считает, что футбол «Барселоны» – для эстетов

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассказал за счет чего ему удалось оказаться в каталонском клубе, отметив особый стиль игры этой команды

«Если кому-то не нравится игра «Барселоны», то ему вообще не нравится футбол. Своим старанием и успехами я добыл возможность играть в такой команде, как «Барселона».

Когда-то я хотел быть похожим на Роберта Просинечки. Поэтому для меня является большим достижением играть в одной команде с лучшими футболистами мира. И мне доставляет большое наслаждение играть каждый день с Месси. Этим «Барселона» отличается от всех других клубов», – рассказал Ракитич в интервью Mundo Deportivo.

В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в четырех матчах испанской Примеры, отдав в них два результативных паса.