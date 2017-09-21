Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ракитич считает, что футбол «Барселоны» – для эстетов

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич рассказал за счет чего ему удалось оказаться в каталонском клубе, отметив особый стиль игры этой команды

    «Если кому-то не нравится игра «Барселоны», то ему вообще не нравится футбол. Своим старанием и успехами я добыл возможность играть в такой команде, как «Барселона».

    Когда-то я хотел быть похожим на Роберта Просинечки. Поэтому для меня является большим достижением играть в одной команде с лучшими футболистами мира. И мне доставляет большое наслаждение играть каждый день с Месси. Этим «Барселона» отличается от всех других клубов», – рассказал Ракитич в интервью Mundo Deportivo.

    В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в четырех матчах испанской Примеры, отдав в них два результативных паса.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2017 09:09
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 21 сентября 2017, 09:44

      Ну не всем нравится футбол когда одна команда владеет 60-70% мячом. (Это касается нейтрального болельщика). Многим нужна борьба до последних минут, опасные моменты у обоих ворот. Скорость, подкаты, эмоции...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11