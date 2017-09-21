Двое неизвестных избили тренера загребского «Динамо»

В среду вечером произошло нападение на главного тренера загребского «Динамо» Марио Цвитановича, сообщает пресс-служба клуба. Специалист был жестоко избит дубинками двумя нападавшими.

Инцидент произошел в тот момент, когда Цвитанович возвращался домой после кубкового матча команды. В этой встрече команда из Загреба разгромила «Борац» со счетом 6:0. Такой результат вывел команду в 1/16 финала турнира.

Отмечается, что Цвитанович смог самостоятельно вызвать полицию и скорую помощь, которая доставила его в больницу. В медицинском учреждении ему диагностировали перелом руки, наложили гипс и отпустили домой отдыхать. Полиция начала расследование этого нападения.