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    Двое неизвестных избили тренера загребского «Динамо»

    В среду вечером произошло нападение на главного тренера загребского «Динамо» Марио Цвитановича, сообщает пресс-служба клуба. Специалист был жестоко избит дубинками двумя нападавшими.

    Инцидент произошел в тот момент, когда Цвитанович возвращался домой после кубкового матча команды. В этой встрече команда из Загреба разгромила «Борац» со счетом 6:0. Такой результат вывел команду в 1/16 финала турнира.

    Отмечается, что Цвитанович смог самостоятельно вызвать полицию и скорую помощь, которая доставила его в больницу. В медицинском учреждении ему диагностировали перелом руки, наложили гипс и отпустили домой отдыхать. Полиция начала расследование этого нападения.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2017 08:32
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