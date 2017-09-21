Орлов: «Хорошо, что народ смеется над петербургскими бакланами. Футбол – это радость и улыбки»

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о том, что баклан станет официальным маскотом санкт-петербургского «Зенита». По мнению журналиста, ничего плохого в этом нет.

«Баклан стал маскотом. Удивительное дело — придумали историю, а бакланы, оказывается, вообще не залетают на крышу и ничего не клюют. Но в итоге все так хорошо получилось, что возле их фигур теперь люди фоткаются. Клуб подхватил эту историю, над ней посмеялись и продолжают смеяться — это хорошо. Футбол и спорт — это радость, улыбки. Народ очень доволен!» – сказал Орлов.

Напомним, что «родоначальником» истории с бакланами является вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.