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    Орлов: «Хорошо, что народ смеется над петербургскими бакланами. Футбол – это радость и улыбки»

    Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о том, что баклан станет официальным маскотом санкт-петербургского «Зенита». По мнению журналиста, ничего плохого в этом нет.

    «Баклан стал маскотом. Удивительное дело — придумали историю, а бакланы, оказывается, вообще не залетают на крышу и ничего не клюют. Но в итоге все так хорошо получилось, что возле их фигур теперь люди фоткаются. Клуб подхватил эту историю, над ней посмеялись и продолжают смеяться — это хорошо. Футбол и спорт — это радость, улыбки. Народ очень доволен!» – сказал Орлов.

    Напомним, что «родоначальником» истории с бакланами является вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2017 01:13
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 22 сентября 2017, 14:20

      Ну вот теперь с бакланами всё понятно---а с крышей нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 22 сентября 2017, 13:57

      А скоро бродячие коровы, весь газон сожрут, а значит, всей стране, опять придется пояса затягивать....Вот смеху то будет...

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 21 сентября 2017, 14:30

      Да нет бакланы это те люди которые хоть какое то отношение имели к строительству данного халявно-продажного стадиона.......и этих бакланов нужно топтать за такой стадион и такую сумму за это стыдное зрелище

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 21 сентября 2017, 12:58

      в нашей стране без чувства юмора никуда, иначе свихнуться можно..))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 21 сентября 2017, 11:06

      Несмешной клоун

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 сентября 2017, 10:34

      Народ смеется над вашим дебилизмом и улыбки совсем не радостные

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 21 сентября 2017, 10:32

      "...народ смеется над петербургскими бакланами". И один из них-ты.

      3
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 21 сентября 2017, 09:05

      Согласен на все сто.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 21 сентября 2017, 08:47

      своровали, втёрли какую-то дичь - всем смешно, всем весело. дебилы.

      -1
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      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 21 сентября 2017, 08:35

      Баклан Орлов

      2
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