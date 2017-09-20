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    «Реал» объявил, что продлевает контракт с Бензема до 2021 года

    Форвард «Реала» Карим Бензема получит новый контракт. Как сообщил клуб, им удалось согласовать условия соглашения, которое будет рассчитано до лета 2021 года. В четверг мадридцы намерены провести специальную пресс-конференцию, на которой и будет объявлено о подписании игроком контракта.

    На данный момент неизвестны финансовые подробности соглашения. Ранее сообщалось, что мадридцы намерены установить сумму отступных за француза на уровне в 1 миллиард евро.

    Источник: ФК «Реал»

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    20.09.2017 14:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 21 сентября 2017, 01:22

      Этому игроку давно пора на выход из Реала!!! Кто там его держит?? Хре.. помёшь??!!! Пора в Лион на пенсию! Не тянет он основу сливочных и место для таланттливых игроков занимает!!!

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 20 сентября 2017, 18:48

      Его бесплатно никто не возьмет.... роналду вернется асенсио и иско форму набрал... его место лавка... эт не игрок уровня реала..

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 20 сентября 2017, 16:11

      Только мне одному кажется, что Бартоломеу управляет в Реале , а Перес в Барселоне??

      1
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      Рейтинг: +833

      Sola > Павел Буре 21 сентября 2017, 03:09

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 сентября 2017, 15:49

      Вот уж, где пути господни не исповедимы!!... Для многих вопрос в его необходимости для Реала... И кто же это позарится на него с такими отступными??...))

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