«Реал» объявил, что продлевает контракт с Бензема до 2021 года

Форвард «Реала» Карим Бензема получит новый контракт. Как сообщил клуб, им удалось согласовать условия соглашения, которое будет рассчитано до лета 2021 года. В четверг мадридцы намерены провести специальную пресс-конференцию, на которой и будет объявлено о подписании игроком контракта.

На данный момент неизвестны финансовые подробности соглашения. Ранее сообщалось, что мадридцы намерены установить сумму отступных за француза на уровне в 1 миллиард евро.